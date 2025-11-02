โรม ชี้ ซักฟอก อาจไม่ต้องรอถึง ม.ค.69 โอด ปชน. ตรวจสอบรัฐบาลลำพัง ปัดพุ่งเป้า ธรรมนัส ไม่ตรวจสอบ อนุทิน ย้ำ คนเป็นฝ่ายค้ำ ไม่ใช่ปชน.
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2568 นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวถึงกรณี นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่าเตรียมเจรจากับพรรคประชาชนเกี่ยวกับความร่วมมือยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า เรายินดีพูดคุยอยู่แล้ว ไม่เคยปิดกั้นพรรคเพื่อไทย ทุกอย่างต้องวางแผน ต้องคุยกรอบใหญ่กัน จะส่งใครมาเจรจาเราไม่ติด
ทั้งนี้ ถ้าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ อาจเป็นช่วงที่เราจะเห็นความชัดเจนอยู่แล้วว่า เรื่องแก้รัฐธรรมนูญไปได้แค่ไหน ดังนั้น มันแทบไม่ต้องรอถึง ม.ค.2569 เลยด้วยซ้ำ ก็สามารถรู้ได้ว่า ความจริงใจของรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้าง
อีกเรื่อง คือ การทุจริตคอร์รัปชั่น ความเกี่ยวพันของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับทุนสีเทาสแกมเมอร์ ก็อยู่ในวิสัยที่จะต้องพิจารณาซักฟอกด้วย ภาพรวมต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบ ทั้งด้านเนื้อหาหรือยุทธศาสตร์ การพูดคุยอย่างเป็นทางการควรทำอย่างยิ่ง
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยจะกล้ายื่นซักฟอกจริงๆ หรือไม่ เพราะรัฐมนตรีบางคน เช่นร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ และบุคคลเเวดล้อม การทำงานที่ผ่านมาคาบเกี่ยวต่อเนื่องมาจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทย เนื้อหาอภิปรายอาจเชื่อมโยงถึงกัน นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ตนไม่อยากทำนาย เพราะรอบที่แล้ว พรรคเพื่อไทยก็โดนหนัก
โดยเฉพาะในรายนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ที่โดนแฉกลางสภาฯ ว่า ขออยู่พรรคกล้าธรรมหรือไม่ ตนก็ไม่ทราบความสัมพันธ์หรือความซับซ้อนอะไรต่างๆ ถามว่ายังเหลือเยื่อใยหรือไม่ ตนตอบไม่ได้ ต้องถามพรรคเพื่อไทย
ซึ่งกลายเป็นว่า พรรคประชาชนมีบทบาทหลักในการวิจารณ์ ร.อ.ธรรมนัส ดูเหมือนกลายเป็นว่าตอนนี้พรรคเราทำหน้าที่ตรวจสอบค่อนข้างลำพัง ในส่วนอื่นๆ ของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยก็ตรวจสอบ ไม่ว่าเป็นจะการที่นายกฯ ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจน และที่มีคำกล่าวว่าฝ่ายค้ำหรือฝ่ายอะไร มันก็แค่วาทกรรมดิสเครดิต พรรคประชาชน แต่มันไม่ใช่เรื่องจริงเลย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้มีการตั้งธงจะเปิดอภิปรายหรือไม่ หรือถ้ามี จะซักฟอกแบบรายบุคคลหรือทั้งคณะ ยังไม่ได้ปิดกั้นแนวทาง ยินดีที่จะรับฟังพูดคุยรูปแบบ
เมื่อถามว่า เห็นบรรดานักวิเคราะห์แซวพรรคประชาชนจะซักฟอกแต่ ร.อ.ธรมนัส เป็นหลัก และปล่อยผี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ไม่เป็นความจริง แน่นอน การที่เราเริ่มต้นที่ร.อ.ธรรมนัส คือการตีเข้ากล่องหัวใจของปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ถ้าสมมติว่าเราอยากจะปล่อยรัฐบาลนี้จริงๆ เราก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำหน้าที่ขนาดนี้ ตอนนี้เราก็เห็นความเชื่อมโยงเยอะแยะมากมาย นายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง ถึงขนาดลาออก
“เป็นแค่เพียงต้องการกดดันพรรคประชาชน ต้องการสร้างภาพให้ดูเหมือนว่าเราไม่ทำงานจริงจัง ทั้งๆ ที่ถ้าเอางานมาว่ากัน พรรคไหนกันแน่ที่ทำงานไม่จริงจัง บางพรรคมีที่นั่งพอๆ กับพรรคประชาชนเลย ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมพรรคเราถูกกล่าวหาหลายๆ อย่าง
ถ้าดูกันในแง่การทำงานเราทำงานเต็มที่ ยกตัวอย่าง เรื่องหวยล่าสุด พรรคเราก็เปิดประเด็น ถ้าเป็นสึนามิ พรรคประชาชนสร้างคลื่นมาหลายระลอกแล้ว ผมว่าต้องเลิกถามพรรคประชาชนเรื่องเมื่อไหร่จะเลิกเป็นฝ่ายค้ำ แต่ต้องถามพรรคอื่นว่า เมื่อไหร่จะเลิกค้ำเสียทีมากกว่า คนที่ค้ำ ไม่ใช่พรรคประชาชนแน่ๆ” นายรังสิมันต์ กล่าว