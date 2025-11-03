รัฐบาล โอนแล้ว เงินล็อตแรก วงเงิน 600 ล้าน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 12 จังหวัด เกือบ 70,000 ครัวเรือน ครั้งที่ต่อไป 4 พ.ย. นี้
3 พ.ย. 68 – นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เริ่มโอนจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 ครั้งแรก วันนี้ 12 จังหวัด เกือบ 70,000 ครัวเรือน
ครั้งต่อไปวันที่ 4 พ.ย. อีก 2 จังหวัด กว่า 12,000 ครัวเรือน ตามที่ ครม. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเบื้องต้นในพื้นที่ 65 จังหวัด รวม 685,554 ครัวเรือน
และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ วงเงิน 6,169.986 ล้านบาท ในอัตราเดียว ครัวเรือนละ 9,000 บาท ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 จำนวนทั้งสิ้น 265,238 ครัวเรือน ผ่านคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) จำนวนทั้งสิ้น 84,268 ครัวเรือน และส่งธนาคารออมสิน จำนวนทั้งสิ้น 80,796 ครัวเรือน จำนวนเงิน 727,164,000 บาท
สำหรับ การโอนเงินครั้งที่ 1 จ.ปทุมธานี ชัยนาท จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา ตราด สิงห์บุรี อ่างทอง เลย พิจิตร เพชรบูรณ์ สมุทรปราการ และจังหวัดสระแก้ว จำนวน 68,094 ครัวเรือน จำนวนเงิน 612,846,000 บาท และ โอนเงินครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 จังหวัดพิจิตร พระนครศรีอยุธยา จำนวน 12,702 ครัวเรือน จำนวนเงิน 114,318,000 บาท