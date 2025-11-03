กกต. ลุยสอบ พรรคการเมือง แอบอ้างนำชื่อประชาชน สมัครสมาชิกพรรค ฮึ่มโทษหนัก ปรับ-คุก แนะ ประชาชน หากพบถูกแอบอ้าง ให้ยื่นร้อง กกต.
วันที่ 3 พ.ย. 2568 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวกรณีประชาชนพบชื่อตัวเองเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่งโดยที่ไม่ได้สมัครสมาชิกว่า การสมัครสมาชิกพรรค เจ้าตัวต้องสมัครใจ เมื่อสมัครเสร็จพรรคก็ต้องตรวจสอบ แม้เจ้าตัวสมัครใจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งคุณสมบัติจะใกล้เคียงกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาก
นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองต้องตรวจสอบและเสนอให้พรรคอนุมัติ ก่อนจะลงในฐานข้อมูลระบบสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได้ เมื่อมีข่าวเช่นนี้ ทางสำนักงานจะตรวจสอบไปยังพรรคการเมือง ต้องสอบถามว่าเวลารับสมัครสมาชิกได้ดำเนินการตามกฎหมายหรือข้อบังคับหรือไม่
หากตรวจสอบแล้วว่ามีความผิดจริง กฎหมายก็กำหนดโทษ ในฐานะหัวหน้าพรรคจะโดนโทษปรับ แต่นายทะเบียนสมาชิกที่เป็นคนตรวจสอบคนแรก จะมีโทษอาญาด้วย หากจำไม่ผิด จำคุกไม่เกิน 3 ปี
เมื่อถามกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่า อาจเกิดขึ้นจากการที่พรรคจัดกิจกรรมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน แล้วนำข้อมูลที่ประชาชนลงทะเบียนไปสมัครสมาชิกใช่หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ต้องรอการตรวจสอบก่อน ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งพรรคและประชาชน
แต่หากรู้สึกว่าได้รับผลกระทบ ถูกแอบอ้างว่าเป็นสมาชิกพรรค ก็สามารถตรวจสอบในฐานข้อมูลได้ แล้วมายื่นเรื่องต่อ กกต. ให้ตรวจสอบตามขั้นตอน และสามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้