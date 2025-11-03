ก่อแก้ว ซัด “อภิสิทธิ์” สิ่งชำรุดทางการเมือง สลายม็อบปี 53 เชื่อกลับมานำ ปชป. ไม่ทำให้ดีขึ้น เย้ย ไม่เคยเอาชนะ เพื่อไทย ได้เลยตลอดทศวรรษ
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2568 นายก่อแก้ว พิกุลทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์เลือกนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค ส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะนายอภิสิทธิ์เป็นสิ่งชำรุดทางการเมือง
จากบาดแผลลึกในใจของคนไทยทั้งประเทศจากการออกคำสั่งสลายการชุมนุม ผู้ที่มาเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ในปี 2553 จนทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตถึง 99 ศพ ผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นประชาชนมือเปล่า ไม่มีอาวุธ ทุกชีวิตคือผู้บริสุทธิ์
อีกทั้งนายอภิสิทธิ์เคยเป็นหัวหน้าพรรคที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งถึง 2 ครั้ง และเคยทำการบอยคอตเลือกตั้ง รวมถึงร่วมกับ กปปส. ชุมนุมประท้วง เพื่อเปิดทางให้มีการยึดอำนาจในปี 2557 สู้ในสนามเลือกตั้งไม่ได้ก็หาช่องสนับสนุนให้ทหารยึดอำนาจ เพื่อให้คณะรัฐประหารช่วยทำลายพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นคู่แข่งที่นายอภิสิทธิ์ไม่เคยเอาชนะได้เลยตลอดทศวรรษ
“ผมไม่เชื่อว่านายอภิสิทธิ์จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ดีขึ้น แถมทำให้การจับมือทำงานการเมืองร่วมกับพรรคเพื่อไทยเป็นไปไม่ได้เลยในอนาคต” นายก่อแก้ว กล่าว
นายก่อแก้ว กล่าวต่อว่า แต่ที่ไม่เคยออกมาคัดค้าน เพราะมองว่านายอภิสิทธิ์จะทำให้คะแนนของกลุ่มอนุรักษ์นิยมหันเหจากพรรคภูมิใจไทยกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์มากขึ้น อย่างน้อยก็ดึงคะแนนของภูมิใจไทยให้ลดลงบ้าง หลังจากเติบใหญ่อย่างมากจากการที่พรรคประชาชนไปโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล มาเป็นนายกรัฐมนตรี
“เห็นนายอภิสิทธิ์ตอบคำถามน้องๆ นักศึกษาที่มาถือป้ายประจานนายอภิสิทธิ์ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวานนี้ เป็นการบอกปัดอย่างไม่รับผิดชอบ บอกได้คำเดียวว่า มาร์คยังเหมือนเดิม และคงไม่มีวันดีขึ้นอีกแล้ว” นายก่อแก้ว กล่าว