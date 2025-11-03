โตโต้ ลั่น ผมโดนคดีมาแล้ว จัดซื้อเสื้อเกราะเอง กันกระสุนยาง จนศาลพิพากษาติดคุกแต่รอลงอาญา ขู่‘กัน จอมพลัง’ ถ้ามีคนไปแจ้งความเรื่องใหญ่แน่ ชี้มีเส้นบางๆ ระหว่างทำความดีแล้วจะทำอะไรก็ได้
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2568 นายปิยรัฐ จงเทพ สส.กทม. และรองเลขาธิการพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ออกมาท้าดำเนินคดี หากเห็นว่าการจัดซื้อเสื้อเกราะให้กองทัพผิดกฎหมายว่า ตนเพิ่งทราบว่ากองทัพออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยอนุญาตหรือออกใบอนุญาตให้มูลนิธิเอกชนใดๆ รายใดรายหนึ่งเป็นผู้จัดซื้อยุทธภัณฑ์ให้กองทัพ
พอมีข้อมูลใหม่ปรากฎแบบนี้แล้ว ตนจึงเป็นห่วงมาก ว่าบางคนมีเจตนาดี แต่บางครั้งไม่รู้ข้อกฎหมายอาจสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการตีความว่าเป็นบุคคลอื่น ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์พ.ศ. 2530 มาจัดหายุทธภัณฑ์ ซึ่งเสื้อเกราะถือเป็นหนึ่งในบัญชียุทธภัณฑ์
“เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เพราะผมเคยโดนคดีมาแล้ว ทั้งที่เป็นเสื้อที่ซื้อตามคลองหลอด ช้อปปี้ แล้วออกมาเล่นบีบีกัน ใส่ป้องกันอาวุธกระสุนยางหรือพลาสติกจากบีบีกัน เรายังโดนศาลอาญาพิพากษาให้ผมจำคุก แต่รอลงอาญา เพราะเป็นยุทธภัณฑ์ ผมเป็นห่วงเรื่องนี้ จึงเตือนออกไปเสียงดังๆ ว่าถ้าไม่มีการอนุญาตจากกลาโหมโดยเฉพาะรัฐมนตรีและปลัดกระทรวง จะทำให้มีปัญหา อาจเข้าข่ายฐานความผิดได้แค่นั้นเอง” นายปิยรัฐ กล่าว
เมื่อถามว่าการที่เขามีหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกองทัพจะทำให้สามารถดำเนินการได้หรือไม่ นายปิยรัฐ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ ไม่ใช่เรื่องผิดสเปคหรือล็อกสเปคอะไร แต่เป็นเรื่องข้อกฎหมาย กับเรื่องที่สอง คือถ้าหน่วยงานผู้ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายของกระทรวงเอง ยังทำผิดกฎกระทรวงและระเบียบกฎหมายเอง
“อันนี้น่าห่วง เผลอๆ จะโดนด้วย เพราะคุณเป็นเจ้าพนักงานผู้รักษากฎหมายและมีอำนาจปฏิบัติตามกฏหมาย คุณกลับไม่ทำตามระเบียบปฏิบัติ ถือว่ามีปัญหาแล้ว ดังนั้น เรื่องนี้ลามไปแน่นอน ถ้าเกิดว่ามีใครไปแจ้งความดำเนินคดี” นายปิยรัฐ กล่าว
นายปิยรัฐ กล่าวว่า มันเป็นเส้นบางๆ มาก การทำความดีแล้วจะทำอย่างไรก็ได้ ถือว่าเป็นปัญหา ตนจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นกฎหมายก็ไม่ต้องมี ทุกคนอ้างความดีหมด เราต้องดูเจตนาของกฎหมายด้วย ทำไมถึงต้องมี พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ เพราะกังวลว่าเดี๋ยวจะไปจัดซื้อจัดหากันมาเองแล้วมันไม่ได้มาตรฐาน หรือไปทำประโยชน์ที่ไม่ถูกไม่ควรบ้าง แม้กระทั่งทำให้หน่วยงานบางหน่วยงานหากินกับเรื่องนอกกฎหมาย ถือเป็นอันตราย
“วันดีคืนดีเกิดสู้รบกันขึ้นมาอีก แล้วคุณกัน บอกว่าผมขอจัดซื้อขีปนาวุธอาวุธยุทธโธปกรณ์เอง โดยที่กองทัพขาดแคลน ผมทำความดีเพื่อประเทศชาติ แบบนี้ผมทำได้หรือไม่ มันก็จะเข้าข่ายแบบนี้ วัตถุประสงค์ของกฎหมายคือต้องป้องกันช่องโหว่ที่จะนำไปสู่การทำผิดได้” นายปิยรัฐ กล่าว