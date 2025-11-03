ไอซ์ รักชนก ฟาด ‘ไผ่ ลิกค์’ ชาวบ้านรู้ทั้งเมือง ใครอยู่เบื้องหลังสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้หลักฐานจะทิ่มตา เชื่อแม้เป็นเอกสารลับ น่าจะหาอ่านได้ไม่ยาก
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2568 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์กรณีนายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม (กธ.) โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องให้น.ส.รักชนก นำพยานหลักฐานในข้อกล่าวหาต่างๆออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนว่ามีบุคคลใดที่กระทำความผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นๆ ว่า ยืนยันว่า พยานหลักฐานหลายๆอย่าง ชัดเจนอยู่แล้ว
หากนายไผ่ ยังจะตามหาหลักฐานอยู่ ตนค่อนข้างงง เพราะผลการตรวจสอบต่างๆ ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ที่ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบ เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งรองนายกฯ ท่านสามารถไปตรวจสอบได้แม้จะเป็นเอกสารลับ แต่สามารถไปหาอ่านได้
น.ส.รักชนก กล่าวต่อว่า ดังนั้น เวลาที่พรรคเราเปิดเผยเรื่องอะไร เรามีหลักฐาน จึงอยากยกตัวอย่างเช่นเรื่องโควตาหวยที่มี ร.ท.ธนเดช เพ็งสุข สส.กทม. ที่นำมาเปิดเผย จริงๆ สเตทเมนต์มี 5 แผ่น และตนดูหมดแล้ว รวมทั้งมีเอกสารในกระบวนการที่อยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ยืนยันว่าทุกเคสที่เราทำมีหลักฐานทั้งหมด ดังนั้นไม่ต้องถามว่าฝ่ายค้านมีหลักฐานหรือไม่เพราะพวกเราเปิดหมด
“อยากถามรัฐบาลว่า มานั่งถามทำไมว่ามีหลักฐานหรือไม่ เพราะขนาดพรรคประชาชนยังมีเอกสารที่ออกมาโชว์ ซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรม แล้วรัฐบาลจะไม่มีเอกสารตัวนี้อยู่ในมือจริงหรือ เราจึงอยากจี้ถามคืนว่าตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่” น.ส.รักชนก กล่าว
ส่วนที่ถามว่าตนเองคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีของนายไผ่ ก็อยากให้ประชาชนแสดง ความคิดเห็นเองดีกว่า เพราะตนพูดเยอะไปแล้ว ทุกคนไม่ทราบหรือ บริษัทเขาเคยเปิดขายหวย คือตนไม่เข้าใจว่าข้อเท็จจริง ที่เป็นข้อเท็จจริง ที่จะทิ่มตาจะบอดอยู่แล้ว ไม่รู้ว่าเราจะมาถามกันอีกทำไม
น.ส.รักชนก กล่าวว่า ส่วนที่ตนโพสต์เฟซบุ๊ก เปิดโปงกระบวนการสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ตรงนี้ทราบกันดี เพราะข้อมูลดังกล่าวมีการเปิดเผยต่อสาธารณะชนเป็นเวลานาน ซึ่งทุกคนรู้ว่าวิธีการและบุคคลใดเป็น 5 เสือ และรู้ดีว่าใครเป็นบุคคลที่เปิดบริษัท จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ตนไม่สามารถเปิดเผยได้มากกว่านี้ เพราะเวทีนี้ไม่เหมาะสม ซึ่งตนจะหาโอกาสชี้แจงต่อไป