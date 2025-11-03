ลิณธิภรณ์ ฝากถึง โรม อย่าเล่นเกมเก่งคนเดียว จี้ตรวจสอบ อนุทิน ขึงขัง ลั่นเพื่อไทยพร้อมซักฟอกรัฐบาล ชี้ทุกพรรคไม่จำเป็นต้องตรวจสอบแต่เรื่องที่โรมให้ทำ เลิกเถอะสร้างความกดดันพรรคเพื่อไทย ใช้วาทกรรมทำอยู่คนเดียว และสิ่งที่ทำดีกว่าใครเสมอ
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.68 น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ อดีต รมช.ศึกษาธิการ และรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเอ็กซ์ว่า
ดิฉันอยากชวนให้เห็นว่าในการทำหน้าที่ฝ่ายค้าน อย่าทำเหมือนทำงานคนเดียว ทำงานพรรคเดียว เก่งคนเดียว
พรรคเพื่อไทยยืนยันชัดในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านและพร้อมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในทุกมิติ รวมถึงการเสนอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รัฐบาลเพื่อไทยเราดำเนินการมาตลอด โดยมีผลงานเป็นรูปธรรม > 1,660,000 บัญชี ประชาชนได้รับการคุ้มครองมากขึ้นแบบเห็นตัวเลขแม้เป็นฝ่ายค้านเราก็ไม่ได้ละเลยเรื่องนี้ ออกมาตรวจสอบรัฐบาลสม่ำเสมอ
อยากจะฝากถึงคุณโรมว่า บทบาทและหน้าที่ฝ่ายค้านคือ ร่วมกันตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้ในหลากหลายมิติ ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นสู้เรื่องฮั้ว สว. เรื่องที่ดินเขากระโดง รวมถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ เมื่อเปลี่ยนเป็นรัฐบาลใหม่ พรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของนายกอนุทิน และสว.ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับเรื่องดังกล่าว
แต่กลับไม่เห็นพรรคประชาชนและคุณโรมออกขึงขังร่วมกันตรวจสอบด้วยเสียงดังขนาดนี้ ทั้งๆที่มีข้อมูลและหลักฐานพร้อม แต่วันนี้กระบวนการกลับล่าช้าเหมือนพยายามกลบหลุมฝัง ทำไมแบบนี้ไม่เห็นคุณโรม ออกมาช่วยพรรคเพื่อไทยกดดันนายกฯอนุทินล่ะคะ
ดิฉันแค่อยากให้คุณโรมตั้งสตินะคะ อย่าเล่นเกมเก่งคนเดียว และต้องเข้าใจว่าทุกพรรคในฐานะฝ่ายค้าน สามารถทำได้หลายเรื่องในการตรวจสอบรัฐบาล และไม่จำเป็นต้องตรวจสอบแต่เรื่องที่คุณโรมให้ทำหรือเสนอมา เพราะเราสามารถแบ่งหน้าที่กันทำได้ เลิกเถอะนะคะ เวลาทำเรื่องอะไรสักเรื่อง ก็จะสร้างความกดดันพรรคเพื่อไทย ใช้วาทกรรมว่าทำอยู่คนเดียว และสิ่งที่ทำดีกว่าใครเสมอ
ถ้าเราจะเป็นฝ่ายค้านร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะเอาเวลาไปตรวจสอบพรรคแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยนะคะ
ดิฉันยืนยันค่ะ พรรคเพื่อไทยเป็นฝ่านค้านตรวจสอบเต็มที่แน่นอน ถ้ามีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะพรรคเพื่อไทยไม่เคยยกมือให้พรรคเสียงข้างน้อยเป็นรัฐบาลเป็น “ฝ่ายค้ำ” ใคร วันนี้เป็นมิตรกันไว้ดีกว่านะคะ ยังไงก็ฝั่งประชาธิปไตยด้วยกัน
ยกเว้นแต่พรรคประชาชนจะมีตัวเลือกในใจว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าจะจับมือกับใครแล้วในใจ…ถึงเห็นพรรคเพื่อไทยเป็นศัตรู