นายกฯ ไม่รู้ เพื่อไทย เปิดตัวบ้านใหญ่อัศวเหม ลุยเลือกตั้ง 69 ชี้ ปมโกงโควตาหวย “คนพิการ-ทหารผ่านศึก” ใครทำผิดกฎหมายไม่ได้ทั้งนั้น ลั่นทุกเรื่องอ่อนไหวหมด
เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 3 พ.ย.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงบ้านใหญ่อัศวเหม ย้ายจากพรรคภูมิใจไทยไปสังกัดพรรคเพื่อไทย ลงเลือกตั้งใหญ่ปี 2569 ว่า ตนยังไม่ทราบเลย
เมื่อถามว่าได้รับรายงานเรื่องที่ สส.พรรคประชาชน ออกมาเปิดโปงเกี่ยวกับโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ล้านใบของทหารผ่านศึก และคนพิการที่ถูกแปรสภาพหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง จะเป็นผู้แถลง
เมื่อถามว่าให้ดำเนินการตรวจสอบแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ใครทำผิดกฎหมายไม่ได้ทั้งนั้น
เมื่อถามว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อกลุ่มที่ถูกโกงโควตาหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกเรื่องอ่อนไหวหมด แต่ต้องจัดการให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ทำผิดกฎหมายไม่ได้ ไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่เราดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายอย่างจริงจัง