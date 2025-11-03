นายกฯ ไม่รู้ เพื่อไทย เปิดตัวบ้านใหญ่อัศวเหม ลุยเลือกตั้ง 69 ชี้ ปมโกงโควตาหวย “คนพิการ-ทหารผ่านศึก” ใครทำผิดกฎหมายไม่ได้ทั้งนั้น ลั่นทุกเรื่องอ่อนไหวหมด

เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 3 พ.ย.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงบ้านใหญ่อัศวเหม ย้ายจากพรรคภูมิใจไทยไปสังกัดพรรคเพื่อไทย ลงเลือกตั้งใหญ่ปี 2569 ว่า ตนยังไม่ทราบเลย

เมื่อถามว่าได้รับรายงานเรื่องที่ สส.พรรคประชาชน ออกมาเปิดโปงเกี่ยวกับโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ล้านใบของทหารผ่านศึก และคนพิการที่ถูกแปรสภาพหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง จะเป็นผู้แถลง

เมื่อถามว่าให้ดำเนินการตรวจสอบแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ใครทำผิดกฎหมายไม่ได้ทั้งนั้น

เมื่อถามว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อกลุ่มที่ถูกโกงโควตาหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกเรื่องอ่อนไหวหมด แต่ต้องจัดการให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ทำผิดกฎหมายไม่ได้ ไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่เราดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายอย่างจริงจัง

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เช็กสาขาที่นี่! 'โลตัส-แม็คโคร' ใช้สิทธิ 'คนละครึ่ง พลัส' ได้แล้ว เข้าร่วมกว่า 10,000 ร้านทั่วประเทศ
2

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
3

จากโกรธกลายเป็นน้ำตาร่วง หลังรออาหารจากไรเดอร์หลายชั่วโมง ภาพที่เห็นทำอารมณ์เปลี่ยน
4

ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลง เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้
5

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
6

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
7

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามรถบางชนิดใช้ มอเตอร์เวย์ M81
8

เพื่อนข้างห้องเล่าระทึก ก่อนพบ 2 ศพในคอนโดรามฯ 2 เผยฝ่ายหญิงเปลือยนอนอยู่ข้างเตียง
9

ตชด. จับ กำนันคนดัง พาต่างด้าวข้ามแดน ปะทะคารมเดือด ดาวมึงกับดาวกู ใครใหญ่กว่ากัน
10

อเมริกาก็รอบหนึ่ง! โซเชียลชี้เบาะแส ธัญญ่า บอกใบ้ก่อนลดสถานะ เป๊ก คนเดิมมั้ย?