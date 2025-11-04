ธรรมนัส ไม่รู้เรื่องโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้ ‘5 เสือ’ อวสานตั้งแต่ยุคคสช. ที่เหลือก็ซื้อมาขายไป บอกไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 พ.ย.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งมีการเชื่อมโยงมาถึงร.อ.ธรรมนัส ว่า 5 เสือกองสลากฯ ถูกทำลายหมดตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี 2557 ไม่เหลือแล้ว

เป็นอวสานแห่งอาชีพการขายสลาก หลังจากนั้นได้ทำเล็กๆน้อยๆ แบบซื้อมาขายไป ดังนั้น ตนไม่ทราบเรื่องโควตาสลากฯ หลังจากนี้ ไม่สามารถให้ข้อมูลได้

