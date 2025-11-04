ธรรมนัส ยัน รายชื่อสมาชิกกล้าธรรม เป็นของจริง โปร่งใส-ตรวจสอบได้ โวคนยังแห่เข้าพรรคเพียบ เมินเสียงวิจารณ์ เย้ยหนักกว่านี้ก็ผ่านมาแล้ว
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 พ.ย.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงข้อสังเกตการรับสมัครสมาชิกของพรรคว่า พรรคกล้าธรรมมีรายชื่อสมาชิกที่เป็นของจริงและตรวจสอบได้ ในทางตรงกันข้ามมีบางพรรคงตามที่เห็นว่าเป็นของปลอม แต่พรรคกล้าธรรม ชัดเจน
การที่เรามีจำนวนสมาชิกพรรคเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับ 1 เพราะเราทำงานอยู่กับประชาชน และในวันนี้ก็มีประชาชนในภาคใต้มารอพบเพื่อนำรายชื่อสมาชิกมาให้ รวมถึงสมาชิกของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ที่จะนำรายชื่อสมาชิกพรรค กว่า 2,000 คนมาให้ตนด้วย
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการตรวจสอบบางพรรค ตามที่นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร และเลขาธิการพรรคกล้าธรรม เปิดเผยว่าไม่ได้สมัครจริงหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เวลานี้พรรคเราตั้งหลักได้แล้ว และตั้งวอร์รูมเก็บข้อมูลทั้งหมด โดยมีน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค เป็นประธาน ตนและหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่อง ถ้ามีอะไรขอให้ถาม น.อ.อนุดิษฐ์
เมื่อถามว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การเอาคืนทางการเมืองใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ที่จริงสื่อมวลชนควรจะถามว่าคลิปในไลน์ที่หลุดออกไป ที่มีสั่งการเรื่องนี้ เราเป็นนักการเมือง ต้องพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ส่วนจะใช้วิธีตรวจสอบแบบกล่าวหาหรือตรวจสอบจากข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อมาชี้แจง ทางวอร์รูมของพรรคจะดำเนินการต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุใดรองนายกฯจึงเป็นเป้ากระสุนตกของรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ให้สังเกตต้นไม้ใหญ่ และเวลานี้ตนเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ จึงเป็นธรรมดาที่เป็นต้นไม้ใหญ่ มีนก มีกา และสัตว์ต่างๆ มาอาศัยเยอะ สัตว์อะไรที่ไม่ทำร้ายคนอื่น มาอาศัยต้นไม้ ก็มีเสียงนกเสียงการ้องไพเราะ แต่ถ้ามีสัตว์ไปตามกินคนนั้นคนนี้ ก็ถูกโจมตี เป็นเรื่องปกติและต้องยอมรับได้ เพราะเราเป็นนักการเมือง อย่าไปกังวล
เมื่อถามว่าครั้งนี้ถือว่าโดนวิจารณ์วิจารณ์หนักหรือไม่ กล่าวว่า ไม่ และถือว่าครั้งนี้เบามากสำหรับชีวิตตน เพราะผ่านมาเยอะแล้ว สมัยเป็นนักการเมืองแรกๆ โดนสารพัดเรื่อง แต่ผ่านกระบวนการยุติธรรมมาหมดแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเจออะไรก็พร้อมชนใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ใช่พร้อมชน แต่เราต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงว่าถูกตรวจสอบโดยการกล่าวหา ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าคำกล่าวหานั้นมันไม่ใช่ และหลายเรื่องก็เห็นแล้ว มีแชทไลน์หลุดออกมาหลายเรื่อง และยังมีไลน์หลุดเรื่องสลากออกมาคุยกับตน แต่ตนไม่อยากไปทำลายอนาคตความบริสุทธิ์ของน้องๆ และในมือของตนยังมีข้อมูลอีกเยอะ
เมื่อถามว่าในเมื่อมีหลักฐานแล้ว เหตุใดจึงไม่นำมาดำเนินคดีเด็ดขาด ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ใครบอกไม่ดำเนินคดี แต่ตนไม่พูดมากกว่า