“รมว.ยุติธรรม” ระบุ ยังไม่ชัด 7 รายชื่อนักการเมืองเกี่ยวข้องสแกมเมอร์ ส่วนนักการเมือง ช. เตรียมประสาน “ตำรวจ ภ.9 – ผู้การฯสงขลา” ให้ข้อมูลสำคัญ
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 4 พ.ย. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงกรณีมีการเปิดข้อมูลว่ามีนักการเมือง 7 คนเกี่ยวกับการฟอกเงิน กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วหรือไม่ว่า กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบแล้ว ยังไม่พบในส่วนของนักการเมืองทั้ง 7 คน แต่บางส่วนที่ดำเนินการตามที่เป็นข่าวได้ตรวจสอบพบว่า มีการกระทำความผิดจริง
โดยวันนี้ (4 พ.ย.) ได้ประสานงานเชิญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา มาพูดคุย และดูรายละเอียดที่เกิดขึ้นอีกครั้ง รวมถึงได้ประสานไปถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ด้วย
เมื่อถามถึงเส้นเงินนักการเมือง ช. ใกล้จะได้ความชัดเจนแล้วหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ขอไปตรวจสอบก่อน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่จับกุมคดีพนันออนไลน์ พบความเสียหาย 35,000 ล้านบาท ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม และช่วงบ่ายวันนี้ หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะกลับไปดูในรายละเอียดอีกครั้ง
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวด้วยว่า สำหรับเมื่อวานนี้ (3 พ.ย.) เอกอัครราชทูตจีนได้มาพบ ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องประสานความร่วมมือทางด้านกฎหมายและสแกมเมอร์ และได้พบกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ซึ่งท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้ และให้ความสำคัญการปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังมีโอกาสพบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพูดคุยกันด้วย
เมื่อถามว่า ที่จะมีการเรียกมาดูเป็นการดูคดีทั้งหมดหรือเฉพาะที่เกี่บวข้องกับนักการเมือง ช. พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองทั้งหมด ซึ่งตนจะเห็นรายละเอียดในช่วงบ่าย
ผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าได้ดูสำนวนแล้วจะมีการรื้อคดีหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ไม่รื้อ เราไม่มีอำนาจไปรื้อ แต่คงต้องประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เพื่อทำให้ถูกต้อง อะไรที่ยังไม่ได้ทำก็ควรต้องทำ
เมื่อถามว่า แสดงว่า 7 รายชื่อมีตัวตน สามารถยืนยันตัวตนได้หมดแล้วใช่หรือไม่ รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ในส่วนของ 7 รายชื่อ ตนไม่ยืนยัน ตนจะดูในส่วนที่จะตั้งแนวทางการสืบสวนที่ให้ดีเอสไอดูแล ซึ่ง 7 รายชื่อนี้ได้มีการสอบถามหลายท่านที่พูด ก็ยังไม่มีใครให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าเป็นใคร แต่จะพยายามตรวจสอบในส่วนของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญหลักของนายกฯ
เมื่อถามว่าจะตั้งต้นอย่างไรในเมื่อยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ชัดเจนว่าเป็นใครบ้าง พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ต้องตรวจสอบเรื่องของเส้นเงิน หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องต่างๆ และต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
โดยนักการเมือง ช. ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว ปรากฏในข้อเท็จจริงอยู่แล้ว โดยได้ประสานงานไปทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ที่จะต้องมาพูดคุย สิ่งใดที่ยังไม่ได้ทำก็ควรจะทำ อะไรที่ไม่ถูกต้องก็ควรแก้ไข
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวอีกว่า เรื่องของสแกมเมอร์เป็นปัญหาหลัก ที่ผ่านมาวอร์รูมโดยการกำกับดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถช่วยเหลือเหยื่อที่กำลังจะโอนเงิน ซึ่งต้องยอมรับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำงานอย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพอย่างมาก
หลังจากนี้จะหยิบยกมาเป็นโมเดลการทำงานให้กองบัญชาการตำรวจภูธรทั้ง 9 ภาค มอนิเตอร์ในเรื่องของการโอนเงินบัญชีม้า ซึ่งหากทราบแหล่งที่มาจะสามารถเข้าถึงบัญชี และพูดคุยข้อมูลกับผู้เสียหายได้