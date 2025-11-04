ประเสริฐ จี้ “อนุทิน” เร่งปราบสแกมเมอร์ภายใน 30 วัน ติงไม่ใช้เวทีเอเปคถกแก้ปัญหา กลับไปเซ็น MOU แรร์เอิรธ บี้เปิดผลสอบปม “ไชยชนก” ปูดสินบน 40 ล้าน

เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 4 พ.ย. 2568 ที่พรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกฯ และรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงกรณีบางพรรคการเมืองชื่นชมผลการเข้าร่วมประชุมเอเปคของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย ว่า รัฐบาลประกาศจะเป็นผู้นำด้านการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ในระดับโลก

แต่กลับทำได้เพียงสร้างภาพ ขาดการปฏิบัติจริง ทั้งที่ปัญหาดังกล่าวเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและชื่อเสียงประเทศ ซึ่งรัฐบาลชุดก่อนสามารถลดความเสียหายลงกว่า 40% หรือราว 14,500 ล้านบาทต่อปี แต่ภายใต้รัฐบาลปัจจุบันกลับปล่อยให้กลับมาเป็นปัญหาใหญ่อีกครั้ง

นายประเสริฐ กล่าวว่า ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมีความก้าวหน้าในการปราบสแกมเมอร์ เช่น ประเทศสิงคโปร์มีการยึดทรัพย์มูลค่ากว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จากเครือข่าย “Prince Group” และการบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล (e-KYC) เพื่อป้องกันบัญชีปลอม รัฐบาลไทยกลับไม่ใช้เวทีโลกอย่างเอเปคผลักดันความร่วมมือเชิงรูปธรรมในเรื่องนี้

โดยสมัยพรรคเพื่อไทยได้ผลักดันให้มีกฎหมายปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฯ และกฎหมายการประกอบสินทรัพย์ดิจิทัลฯ ใช้เป็นเครื่องมือ แต่รัฐบาลนี้กลับไม่หยิบมาใช้เป็นเครื่องมือให้เป็นประโยชน์

เมื่อนายกฯ ไปประชุมเอเปค แทนที่รัฐบาลจะนำประเด็นการปราบสแกมเมอร์ข้ามชาติขึ้นหารือ แต่กลับไปลงนาม MOU เรื่องแร่หายากกับสหรัฐฯ โดยไม่ได้ขอความร่วมมือด้านความมั่นคงดิจิทัลหรือการปราบอาชญากรรมข้ามชาติ ถือเป็นการเสียโอกาสของประเทศ

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยเสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการปราบสแกมเมอร์ภายใน 30 วันก่อนการยุบสภาฯ โดยต่อยอดจากกลไกที่รัฐบาลเพื่อไทยเคยวางไว้

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า พรรคเพื่อไทยขอเสนอให้รัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ภายใน 30 วัน ก่อนยุบสภาฯ ไม่ต้องรอ 4 เดือนอย่างที่รัฐบาล ออกมาประกาศ โดยต่อยอดจากกลไกเดิมที่รัฐบาลเพื่อไทยได้วางไว้แล้ว คือ

1.ขอให้รัฐบาลออกมาแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดีอี แฉว่าถูกแก๊งสแกมเมอร์เสนอสินบน 40 ล้านบาทต่อเดือน แลกกับการไม่ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่เคยบอกว่าจะมาสรุปผลภายในสิ้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา พร้อมขยายผลจับกุมไปยังต้นตอด้วย

2.ขอให้มีการสืบสวนและดำเนินการทางคดีกับบุคคลและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท Prince Group โดยเร็วที่สุด

3.ขอเสนอแนะว่าจะโค่นสแกมเมอร์ได้ต้องโฟกัสที่เงิน เพราะเงินทุกบาทที่อาชญากรยึดไป รัฐบาลต้องเอาคืนให้พี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ด้วยการใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งมีสาระสำคัญตรงคืนเงินให้ประชาชน และรัฐบาลต้องไปทำพระราชกำหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายนี้ และต้องเดินหน้าระงับบัญชีม้า โดยรัฐบาลชุดที่แล้วระงับบัญชีม้าได้มากกว่า 500,000 บัญชี

4.เดินหน้าความร่วมมือปราบสแกมเมอร์ทั้ง 3 ฝ่ายระหว่าง ไทย-จีน-กัมพูชา โดยให้พัฒนาจากโมเดลความร่วมมือ ไทย-จีน-เมียนมา ที่รัฐบาลเพื่อไทยได้ริเริ่มไว้ รวมถึงกลับมาดำเนินมาตรการ 3 ตัด คือตัดไฟ ตัดอินเตอร์เน็ต ตัดการขนส่งน้ำมันเพื่อสกัดสแกมเซ็นเตอร์ตามแนวชายแดน และให้กลับมาเข้มงวดในการปิดกั้นเส้นทางธรรมชาติทางชายแดนด้วย

5.สานต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อไทย จัดตั้งศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติระดับภูมิภาค หรือ Regional Scam Combatting Cooperation เพื่อสร้างบทบาทนำที่แท้จริงให้กับประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่ม เพื่อบูรณาการความร่วมมือจาก สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศที่มีทั้งข้อมูลข่าวสาร ข่าวกรองต่างๆ

การที่รัฐบาลไม่ได้หยิบยกเรื่องที่เป็นรูปธรรมเหล่านี้มาถกในเวทีโลก และสานต่อสิ่งที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเคยทำไว้ ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและเสียโอกาสอย่างยิ่ง

“พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินหยุดเล่นการเมืองบนความมั่นคงของชาติ และให้เอาผลประโยชน์ของประเทศและพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้ง ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องทำจริง ไม่ใช่ทำตามกระแส เดินหน้ามาตรการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติให้ถึงที่สุด ใช้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการกดดันกัมพูชา ไม่ใช่เพียงแค่สร้างภาพเอาคะแนนนิยมทางการเมืองชั่วคราวเท่านั้น” นายประเสริฐ กล่าว

