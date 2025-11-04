ทูตรัศม์ ติงคำพูด อนุทิน ปมเขมรล้ำไทย ไทยล้ำเขมร ชี้อันตรายอย่างยิ่ง ไม่เคยมีผู้นำไทยคนไหนกล่าวยอมรับ เสี่ยงทำไทยเสียเปรียบบนเวทีระหว่างประเทศ ถามกลับจะรับผิดชอบอย่างไร

เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 4 พ.ย. ที่พรรคเพื่อไทย นายรัศม์ ชาลีจันทร์ อดีตผู้ช่วยรมว.ต่างประเทศ กล่าวกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ให้สัมภาษณ์ระหว่างเยือนประเทศมาเลเซีย ระบุว่า เขมรล้ำฝั่งไทย ไทยก็มีล้ำฝั่งเขมรว่า เป็นคำพูดที่ อันตรายอย่างยิ่ง ไม่ควรออกจากปากของผู้นำรัฐบาลไทยในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด

เพราะอาจมีผลทางกฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากตามหลักการแล้วคำกล่าวของนายกฯ หรือรมว.ต่างประเทศ สามารถถูกนำไปใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ ทั้งในศาลและเวทีระหว่างประเทศ นี่คือสิ่งที่ผู้นำรัฐบาลต้องรู้และตระหนัก เพราะทุกถ้อยคำสะท้อนจุดยืนของรัฐไทยในทางการทูตโดยตรง

นายรัศม์ กล่าวว่า ไม่เคยมีผู้นำไทยคนใดกล่าวยอมรับว่าไทยล้ำเขตกัมพูชามาก่อน ไทยยืนหยัดบนหลักการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกระบวนการกำหนดเขตแดนสุดท้าย ต้องเป็นไปตามผลการเจรจาโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา การแสดงความเห็นที่ขาดความรับผิดชอบเช่นนี้ ย่อมกระทบต่อท่าทีการเจรจาของฝ่ายไทยโดยตรง

และเปิดช่องให้ฝ่ายกัมพูชานำคำพูดของนายกฯ ไทยไปอ้างต่อได้ในอนาคต และผลกระทบจากคำพูดของนายอนุทินอย่างน้อยที่สุด ก็ลดทอนความแข็งแกร่งจุดยืนไทยในการเจรจาในประเด็นเขตแดน และอาจนำไปสู่ความสุ่มเสี่ยงต่อการเสียเปรียบในเวทีพหุภาคี หากถูกยกระดับเป็นประเด็นระหว่างประเทศ

“คำถามคือนายอนุทินฯ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายนี้อย่างไร การแค่ออกมาขอโทษเฉยๆ ไม่น่าจะเป็นสิ่งเพียงพอต่อความเสียหายระดับนี้ ที่สำคัญ อะไรจะเป็นหลักประกันว่าจะไม่ทำให้เสียหายไปมากกว่านี้อีก ทั้งไม่ได้จงใจหรือจงใจเพราะแค่ขอโทษคงไม่เพียงพอ เพราะนี่คือนโยบายการต่างประเทศของผู้นำที่ล้มเหลวผิดพลาด” นายรัศม์ กล่าว

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
2

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
3

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
4

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
5

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
6

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
7

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
8

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส
9

หมอบอย เปิดชะตา 5 อันดับราศีดวงดี มาแรง แซงโค้งสุดท้ายเดือนพ.ย.68
10

อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ฝนหนักอีกวัน ก่อนเย็น เผยเส้นทาง พายุ“คัลแมกี”