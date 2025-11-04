ครม.เห็นชอบ ร.ฟ.ท. กู้เงิน 1.8 หมื่นล้านบาท เหตุรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ปัจจุบันมีภาระรายจ่ายจำนวนมาก ทั้งค่าซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน ค่าซ่อมบำรุงระบบราง ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ
วันที่ 4 พ.ย.68 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) กู้เงิน 1.8 หมื่นล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เนื่องจาก ร.ฟ.ท.มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ร.ฟ.ท.ชี้แจงว่าปัจจุบันมีภาระรายจ่ายจำนวนมาก ทั้งค่าซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน ค่าซ่อมบำรุงระบบราง ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ แต่ ร.ฟ.ท.มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ที่ประชุมครม.จึงเห็นชอบ โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ต่อไป