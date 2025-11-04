นายกฯ บอกห้ามไม่ได้ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก ลั่นไม่มีอะไรต้องยืนยันหลังถูกถามยุบสภาไทม์ไลน์เดิมหรือไม่ ตอกกลับ โฆษกพท. วิจารณ์แก้ปัญหาสแกมเมอร์ล่าช้า ถาม ‘ใครพูด ไม่รู้จัก’

เมื่อเวลา 12.57 น. วันที่ 4 พ.ย.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังจากรัฐบาลทำงานมา 1 เดือน เหมาะสมหรือไม่ว่า เราจะไปห้ามเขาได้อย่างไร

เมื่อถามว่ามีปัญหาต่างๆ รุมเร้ามากมาย มีโอกาสจะยุบสภาก่อนวันที่ 31 ม.ค.2569 หรือไม่ นายกฯ ถามกลับว่า ปัญหาอะไร ผู้สื่อข่าวบอกว่าเรื่องการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ และเรื่องต่างๆ นายกฯ จึงระบุว่า เป็นเรื่องที่ต้องทำงานทุกวันอยู่แล้ว

เมื่อถามย้ำว่ายังยืนยันไทม์ไลน์ยุบสภาเหมือนเดิมหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่มีอะไรต้องยืนยัน

ส่วนที่รถไฟฟ้าสีเขียว มีการปรับเพิ่มราคาค่าโดยสารนั้น นายอนุทิน ระบุว่า ในส่วนของข้อมูลต้องไปสอบถามนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม

เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยตำหนิการปราบปรามสแกมเมอร์ของรัฐบาลยังล่าช้า นายกฯ ถามกลับว่า ใครพูด ผู้สื่อข่าวจึงบอกว่าโฆษกพรรคเพื่อไทย นายกฯ จึงตอบกลับทันทีว่า “เป็นใคร ไม่รู้จัก”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
2

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
3

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
4

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
5

น้องลียา ลูกสาว เป๊ก-ธัญญ่า รีโพสต์แคปชั่นเด็ดโดนใจมาก คอมเมนต์สนั่นน้องโตแล้วจริงๆ
6

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
7

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
8

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
9

อัปเดตเส้นทางพายุ คัลแมกี เตรียมตัวรับมือ เช็กเลย 4 จังหวัด ภาคอีสาน จ่อโดนฝนถล่ม
10

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส