นายกฯ บอกห้ามไม่ได้ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก ลั่นไม่มีอะไรต้องยืนยันหลังถูกถามยุบสภาไทม์ไลน์เดิมหรือไม่ ตอกกลับ โฆษกพท. วิจารณ์แก้ปัญหาสแกมเมอร์ล่าช้า ถาม ‘ใครพูด ไม่รู้จัก’
เมื่อเวลา 12.57 น. วันที่ 4 พ.ย.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังจากรัฐบาลทำงานมา 1 เดือน เหมาะสมหรือไม่ว่า เราจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
เมื่อถามว่ามีปัญหาต่างๆ รุมเร้ามากมาย มีโอกาสจะยุบสภาก่อนวันที่ 31 ม.ค.2569 หรือไม่ นายกฯ ถามกลับว่า ปัญหาอะไร ผู้สื่อข่าวบอกว่าเรื่องการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ และเรื่องต่างๆ นายกฯ จึงระบุว่า เป็นเรื่องที่ต้องทำงานทุกวันอยู่แล้ว
เมื่อถามย้ำว่ายังยืนยันไทม์ไลน์ยุบสภาเหมือนเดิมหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่มีอะไรต้องยืนยัน
ส่วนที่รถไฟฟ้าสีเขียว มีการปรับเพิ่มราคาค่าโดยสารนั้น นายอนุทิน ระบุว่า ในส่วนของข้อมูลต้องไปสอบถามนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม
เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยตำหนิการปราบปรามสแกมเมอร์ของรัฐบาลยังล่าช้า นายกฯ ถามกลับว่า ใครพูด ผู้สื่อข่าวจึงบอกว่าโฆษกพรรคเพื่อไทย นายกฯ จึงตอบกลับทันทีว่า “เป็นใคร ไม่รู้จัก”