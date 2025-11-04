เสี่ยต่อ ดอดยื่น กกต.ลาออกสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ คาดพากลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย ย้ายซบกล้าธรรม ในฐานะหุ้นส่วน ตั้งเป้าได้ สส.ในกลุ่ม 20 เสียง ขยับฐานสู่พรรคขนาดใหญ่
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 9 ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แล้ว
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีสส.ประจวบคีรีขันธุ์ และกลุ่มสส.ภาคกลางบางส่วน ที่อยู่ในสังกัดกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย จะทยอยลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อรวมกลุ่มย้ายไปเข้าสังกัดพรรคกล้าธรรม ของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม โดยกลุ่มนายเฉลิมชัย ไปในฐานะหุ้นส่วนร่วมพรรคที่จะทำให้พรรคกล้าธรรมใหญ่ขึ้น
สส.ที่คาดว่าจะย้ายตามนายเฉลิมชัย ไปพรรคกล้าธรรม อาทิ นายประมวล พงษ์ถาวราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ์ ประธาน สส.พรรคประชาธิปัตย์ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ สส.ประจวบคีรีขันธ์ อดีตรองเลขาธิการพรรค นายมนตรี ปานน้อยนนท์ อดีตสส.ประจวบคีรีขันธ์ และอดีตรองหัวหน้าพรรคฯ ตามภารกิจ
รวมถึงกลุ่มสงขลาของนายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา อดีตเลขาธิการพรรค น.ส.สุภาพร กำเนิดผล สส.สงขลา ภรรยานายเดชอิศม์ นายศักดิสิทธิ์ ขาวทอง สส.สงขลา บุตรชายนายเดชอิศม์ และพล.ต.อ.สุรินทร์ ปาลาเร่ สส.สงขลา
ทั้งนี้มีรายงานว่าจากการเจรจาเบื้องต้น กลุ่มนายเฉลิมชัย จะเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนในพรรคกล้าธรรม โดยเพิ่มสส.ให้ ตั้งเป้าไว้ 20 เสียงเป็นอย่างน้อย เพื่อทำให้พรรคกล้าธรรม ขยับจากพรรคขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่
นอกจากนี้ คาดว่าจะยังมีสส.พรรคประชาธิปัตย์อีกจำนวนหนึ่งทยอยลาออก เพื่อตามมาสังกัดพรรคกล้าธรรม ในนามกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยเพิ่มอีกด้วย