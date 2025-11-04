ภราดร ชงสภา เปิดวิสามัญ 8-10 ธ.ค. ถกแก้รธน.โหวตวาระ 3 เสร็จก่อนปีใหม่ ยํ้ากมธ.เห็นพ้อง หาทางรอดคำวินิจฉัยศาล เล็งสูตรคนละครึ่ง สมัครก่อนให้สภาจับกลุ่มเคาะ เลี่ยงเข้าคูหาโดยตรง

เมื่อเวลา 15.20 น. วันที่ 4 พ.ย.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในชั้น กมธ. โดยเฉพาะความเห็นต่างเรื่องที่มาของ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส(ส.ส.ร.) ว่า คิดว่าไม่มีปัญหา

วันนี้ทุกคนเห็นตรงกันหมดแล้ว โดยเฉพาะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มี 35 คน ยืนยันว่ามีแน่นอน ส่วนเรื่องส.ส.ร. ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันเพียงนิดเดียว บางส่วนบอกว่ายังต้องมีอยู่บ้าง บางฝ่ายก็บอกว่าไม่ต้องมี เพราะมีกรรมการยกร่างอยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาเหตุผล

เมื่อถามว่าเรื่องที่มา ส.ส.ร.ที่มีข้อกังวลว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายภราดร กล่าวว่า พูดง่ายๆ ตามความต้องการของพรรคประชาชน คือต้องเข้าคูหาเลือกตั้ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก็มีการพูดคุยมากพอสมควร

แม้ยังไม่เป็นมติ แต่เสียงส่วนใหญ่เห็นว่า เพื่อไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และนำไปสู่การตีความ จึงหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าคูหาเลือกตั้ง แต่ให้มาทางอื่น เช่น ตามร่างของพรรคภูมิใจไทย คือใครประสงค์จะร่างรัฐธรรมนูญ สมัครเข้ามาเอง และให้สมาชิกรัฐสภา 20 คน รวมตัวกันเลือก 1 คน ซึ่งเป็นวิธีตามร่างของพรรคประชาชน ถือเป็นการผสมกันระหว่างร่างของพรรคภูมิใจไทย และร่างของพรรคประชาชน แต่ยังมีผู้ที่เห็นว่ายังควรมีคูหาเลือกตั้งอยู่บ้าง แต่เชื่อว่าท้ายสุดจะพูดคุยกันได้

เมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจทำทันพร้อมกับการทำประชามติเลือกตั้งหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่าขอเวลาก่อนทำประชามติ 75 วัน หรือช่วงกลางเดือนม.ค.2569 ซึ่ง กมธ.และรัฐสภา ยังพอมีเวลาทำงานได้อยู่ แม้จะไม่เปิดประชุมสมัยวิสามัญ

แต่ความเห็นส่วนตัว หากจะเปิดสมัยวิสามัญ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่เดือนพ.ย. คงเป็นช่วงเดือนธ.ค. ก่อนเปิดสมัยประชุมสามัญวันที่ 12 ธ.ค. ซึ่งอาจจะเป็นวันที่ 8-10 ธ.ค. เพื่อลงมติในวาระ 3 หลังจากเสร็จสิ้นวาระ 15 วัน เพราะหากไม่เปิดสมัยวิสามัญ จะทำให้การลงมติวาระ3 เป็นช่วงหลังปีใหม่ แต่เราต้องการให้กันลงมติวาระ 3 ก่อนปีใหม่

เมื่อถามว่ามีข้อกังวลว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจไม่ผ่านเสียง ส.ว.ในวาระ 3 นายภราดร กล่าวว่า ได้พูดคุยกันแล้ว ซึ่ง สว.ห่วงประเด็นเรื่องห้ามแตะหมวด 1-2 รวมถึงการขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องการห้ามเลือกตั้งทางตรง ซึ่งในชั้น กมธ.เข้าใจในสิ่งที่ สว.เป็นห่วง และอะไรที่เป็นปัญหา ก็เชื่อว่า กมธ.จะถอยกันคนละก้าว ไม่เช่นนั้น เสียง สว.อาจไม่ถึง 67 เสียง

