‘อนุทิน’ สั่ง 14 วัน บิ๊กคลีนนิ่งหาดใหญ่ให้สะอาด จัด อส. 2 พันชีวิต คอยดูแลทรัพย์สินของประชาชน เล็งใช้โมเดลเหมือนช่วงโควิด-19 ทำควอรันทีน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ร่วมประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย ที่ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า สำหรับกรอบระยะเวลาในการฟื้นฟูนั้นเบื้องต้นจำกัดไว้ 14 วัน ในการให้ประชาชนกลับเข้าบ้านได้ในช่วง 7- 10 วัน ส่วน 14 วันนั้นคือการทำให้สาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงความสะอาดของพื้นที่ต่าง ๆ กลับคืนสู่ความปกติ
ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ มีขยะเกลื่อน วันนี้ต้องพูดถึงโหมดฟื้นฟู เพราะสถานการณ์เลวร้ายที่สุดได้ผ่านไปแล้ว จึงต้องเร่งฟื้นฟูและให้พี่น้องประชาชนได้กลับบ้านให้เร็วที่สุด แต่ด้วยสภาพน้ำท่วมขังมิดหลังคา ย่อมมีความเสียหายเกิดขึ้น ทางจังหวัดจะเร่งไปช่วยบิ๊กคลีนนิ่ง ให้สามารถกลับเข้าอาศัยในบ้าน
ขณะที่กำลังรอการกลับเข้าบ้าน ตนจะใช้โมเดลในช่วงที่เกิดโควิด-19 ซึ่งมีการทำควอรันทีน ในช่วงกลางวันต้องเข้าไปทำความสะอาดบ้าน ซ่อมไฟซ่อมน้ำ และกลางคืนให้ไปนอนที่โรงแรม เพื่อที่จะไม่ต้องไปกระจุกตัวที่ศูนย์พักพิง ส่วนเรื่องไฟกับน้ำขณะนี้สายเมน 100% แล้ว จะมีการต่อสายย่อยเข้าไปในส่วนของบ้านที่ระดับน้ำลดลงแล้ว ซึ่งจะมีการประเมินสำหรับการจ่ายไฟฟ้าอีกครั้ง
เรื่องการดูแลทรัพย์สินประชาชน ตนได้ย้ำเรื่องนี้กับทั้ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และผู้บังคับการตำรวจสงขลา ซึ่งได้มีการจัดหน่วยลาดตระเวน เพื่อไม่เกิดเหตุการตีรันฟันแทง การฉกชิงทรัพย์สิน ซึ่งได้รับการยืนยันว่าถึงขณะนี้ยังไม่มีสถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้น ตนได้ย้ำว่าคนเริ่มกลับเข้าบ้านแล้ว ขอให้ดูแลเป็นพิเศษ ในส่วนกระทรวงมหาดไทยมีการจัดอส. 2,000 คนจากจังหวัดใกล้เคียงมาดูแล