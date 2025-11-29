“อนุทิน” แจง ลงพื้นที่เขต 8 หาดใหญ่ ไม่พบความรุนแรง เจอแต่ความเสียหาย ชี้สถานการณ์แย่ ส่วนปล้นสะดม สั่งเอาผิดตามกฎหมายเต็มที่
เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 29 พ.ย.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่เขตแปด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ว่า สถานการณ์ไม่ปกติ สถานการณ์แย่ เพราะน้ำได้ทำลายบ้านเรือนโดยส่วนใหญ่ น้ำทำลายหมด เหลือแต่เปลือกบ้าน จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ซึ่งรัฐบาลใช้หลักเดียวการเดียวกันกับ State Quarantine ตอนที่มีโควิด-19
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ผู้ที่ยังเข้าบ้านเรือนไม่ได้ ทางจังหวัดจะจัดให้ไปอยู่ที่โรงแรม อย่างน้อย 3-5 วัน และจะเร่งระดมทั้งอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ทำเฮาส์คลีนนิ่ง นอกจากทำความสะอาดเมืองแล้ว ก็จะไปทำความสะอาดบ้าน เจ้าของบ้านก็จะใช้ช่วงเวลากลางวันเข้าไปทำความสะอาดบ้านของตนเอง
แต่ช่วงกลางคืนก็จะกลับไปพักที่โรงแรม ถือเป็นการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจด้วย เพราะช่วงนี้โรงแรมจะมีผู้ที่เข้าพักเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นผู้ที่จะเข้าพักก็คงไม่มีแล้ว จึงนำชาวบ้านเข้าไปอาศัยอยู่แทน และภารกิจศูนย์พักพิงก็จะลดลงด้วย และค่าใช้จ่ายก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่
“ตอนนี้สภาพเขต 8 นอนไม่ได้จริงๆ ตรงไหนมีตู้ลอยน้ำมาก็ไปนอนอยู่ตรงนั้น สภาพแบบนั้นไม่ได้หรอกครับ รัฐบาลก็ต้องดูแลพวกเขา เมื่อวานก็เจอคนนึงบอกไม่ได้อาบน้ำมา 7 วัน ต้องทำให้เขาสะดวก“ นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่าในพื้นที่เขต 8 ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายใช่หรือไม่ เพราะในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการใช้ความรุนแรง และอาวุธปืนเยอะ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนเองเข้าไปก็ไม่เห็นมีเรื่องแบบนั้น และเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีตำรวจมาล้อมรอบตน เพียงแต่จะมีเหตุการณ์อารมณ์ยั่วยุบ้างเป็นครั้ง แต่ก็ได้ให้ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และผู้การฯ หาดใหญ่ดูแล
ซึ่งเมื่อวานก็จะเห็นได้ว่ามีการปล่อยแถวตรวจ และส่วนที่รุนแรงก็จะอยู่ที่ตรงใจกลางเมืองหาดใหญ่ เขต 8 แต่เชื่อว่าสถานการณ์โดยรวม ไม่มีเรื่องรุนแรงอย่างที่กล่าวมา
เมื่อถามถึงกรณีที่มีผู้ปล้นสะดมสินค้าในช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วม นายอนุทิน กล่าวว่า ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ก็ได้ให้คำยืนยันกับตนเองว่าได้มีการควบคุมพื้นที่ และ อส.ของกระทรวงมหาดไทย ก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปช่วยจำนวน 4 พันนาย ซึ่งจะไปช่วยเรื่องการควบคุมพื้นที่และการคลีนนิ่ง