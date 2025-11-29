อนุทิน ลั่นจะวัดกับผมก็ลองดู ขู่เพิกถอนใบอนุญาต สายการบินฉวยโอกาสขึ้นค่าตั๋ว จวกไร้จรรยาบรรณ เอาเปรียบ ปชช.ยามยาก บอกรู้แล้วสายการบินไหน

เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 29 พ.ย.68 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย กล่าวกรณีในโซเชียลฯ มีการโพสต์ร้องเรียนมีสายการบินฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าโดยสารเส้นทางหาดใหญ่-กทม.ว่า

เรื่องนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม รับทราบเรื่องแล้ว ซึ่งได้มีการยกเลิกการจองตั๋ว และเพิ่มราคาตั๋วโดยสาร และเราพอทราบรายชื่อสายการบินดังกล่าวแล้ว ตอนนี้ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อน

“ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็เพิกถอนใบอนุญาต ผมไม่มีอย่างอื่น ผมไม่ประนีประนอม ถ้าเอาเปรียบประชาชนในยามยาก ถ้าจะวัดกับผมก็ลองดู ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว พูดดีก็แล้ว อะไรก็แล้ว”

“ตอนนี้ถ้าเอาความเดือดร้อนของประชาชนและคนเหล่านี้ ถ้าเขาไปไหนไม่ได้ เขาก็ต้องอยู่ที่สนามบิน กลับบ้านก็ไม่ได้ ความเครียดก็เกิดขึ้น ถ้าผู้ประกอบการไม่มีจรรยาบรรณเช่นนี้ ก็ไม่ต้องประกอบการ เพิกถอนใบอนุญาตไม่ยากเลย” นายอนุทิน กล่าว

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