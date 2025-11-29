บิ๊กโจ๊ก เปิดแชทแฉ อนุทิน ซัดเอาความตายคนหาดใหญ่ มาทำเป็นตลกล้อเล่น จี้ลาออกนายกฯ หยุดเล่นการเมืองไปตลอดชีวิต

วันที่ 29 พ.ค.68 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. โพสต์ภาพแชทจากไลน์กลุ่มหนึ่ง พร้อมระบุว่า “มีผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุข ทนพฤติกรรมนายกฯอนุทิน ไม่ไหว จึงขอส่งไลน์การสนทนานี้มาให้ผม

ยิ่งทำให้ผมหยั่งลึกไปในหัวใจท่านชัดเจนว่า ท่านไม่ได้ใส่ใจความตายของคนหาดใหญ่อย่างจริงใจ ยังทำเป็นตลกล้อเล่นกับผู้เสียชีวิต 1,000 ศพ ท่านคงต้องการแค่ตำแหน่งนี้ไว้ประดับแค่วงศ์ตระกูลท่านเฉยๆ คนอย่างท่านต้องลาออก แล้วหยุดเล่นการเมืองไปตลอดชีวิต

ท่านไม่บริจาคเงินส่วนตัวที่ร่ำรวยมหาศาลไม่พอ แต่ยังเอาความตาย ความทุกข์ โศกเศร้าของคนหาดใหญ่มาล้อเล่นอีก

ผมขอให้ท่านออกนอกพื้นที่หาดใหญ่เดี๋ยวนี้ เพราะหัวใจและเป้าหมายท่านมันอยู่ที่เรื่องหา สส.เพิ่ม แต่เรื่องความตายของชาวหาดใหญ่แค่เรื่องตลก ที่ทำให้ท่านขำไปวันๆ นี่หรือคือคำว่า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของท่านในฐานะ นายก และ รมต.มหาดไทย กรุณาออกจากพื้นที่หาดใหญ่แล้วอย่ากลับมาอีกเลยครับ

กระผมและชาวใต้ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อคนใต้บ้านเรา พระราชทานกำลังใจ พร้อมทั้งทรัพย์ส่วนพระองค์ 100 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือชาวใต้เรา เป็นพระมหากรุณาอย่างล้นพ้นต่อชาวใต้ดินแดนไทยพุทธมุสลิมอย่างหาที่สุดมิได้ครับ คนใต้เราไม่ต้องการนายกแบบนี้”

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