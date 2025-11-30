รมว.สธ.สั่ง กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังโรคระบาดหลังน้ำท่วมหาดใหญ่-ภาคใต้ อธิบดีนำทีมลงพื้นที่เฝ้าระวังเข้มข้น
ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 30 พย.ว่า นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ได้สั่งการให้ นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดี กรมควบคุมโรค นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ณ ศูนย์พักพิงโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์, ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสนามอาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมสนับสนุนชุดยาเวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงให้แก่ผู้ประสบภัย โดยลงพื้นที่ตั้งแต่ 28 พย.ที่ผ่านมา และยังปฏิบัติงานต่อเนื่อง
ทั้งนี้สถานการณ์ภายหลังน้ำลดลงแล้ว ยิ่งเพิ่มการระวังป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมอย่างเป็นพิเศษ
โดยนพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พื้นที่ภาคใต้ กรมควบคุมโรค เพื่อสั่งการสถานการณ์ โรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จากสถานการณ์อุทกภัย สรุปปัญหาในพื้นที่หลังน้ำลด เฝ้าระวังโรคในศูนย์พักพิง ภัยจากไฟฟ้า และสัตว์มีพิษจากการเข้าสำรวจและทำความสะอาดบ้านของประชาชน รวมถึงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรสิส ที่ติดต่อผ่านน้ำขังที่สัมผัสกับบาดแผลบนผิวหนัง