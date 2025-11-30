’จุลพันธ์‘ จี้รัฐบาลล้างโคลนในบ้านประชาชนก่อน แนะตั้งศูนย์ดูแลจิตใจ ระดมนักจิตวิทยา ฟื้นฟูสภาพจิตใจประชาชน
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ. หาดใหญ่ พรรคเพื่อไทย (พท.) นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่และหัวหน้าพรรค พร้อมด้วย น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.กทม.และรองหัวหน้าพรรค นายก่อแก้ว พิกุลทอง สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ สส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรค นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรค น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรค นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรค น.ส.ชญาภา สินธุไพร สส.ร้อยเอ็ดและรองโฆษกพรรค นายพายุ เนื่องจำนงค์ รองโฆษกพรรค นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช และน.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบภัย อาสาสมัคร บุคลากรทางการแพทย์ ในศูนย์อพยพ พร้อมมอบเครื่องใช้ทางการแพทย์ ยารักษาโรคเบื้องต้นให้กับหน่วยแพทย์ชั่วคราว
โดยนายจุลพันธ์ กล่าวว่า จากการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มจิตอาสาและผู้ประสบภัยที่อพยพมาพักที่ศูนย์ดังกล่าว พบมีว่า 3 เฟสของผลกระทบในเวลานี้ ได้แก่ เฟสแรกคือประชาชนห่วงชีวิตและทรัพย์สินว่าตัดสินใจจะออกจากบ้านหรือไม่ เฟสที่ 2 คือ ความกังวลเรื่องทรัพย์สินสูญหาย และความปลอดภัยของคนในครอบครัว ซึ่งเริ่มคลี่คลายบ้างแล้วหลังน้ำลด และเฟสที่ 3 คือ การฟื้นชีวิตหลังน้ำลด โดยประชาชนตั้งคำถามว่าชีวิตจะเดินต่ออย่างไร ซึ่งปัญหาที่พบในขณะนี้คือ ดินโคลนเข้าไปในบ้าน บางหลังระดับโคลนสูงถึงชั้น 2 บางหลังสูงถึงหลังคาบ้าน แต่ยังไม่เห็นการระดมเจ้าหน้าที่รัฐ ในการช่วยนำดินโคลนออกจากบ้าน และฟื้นฟูบ้านเรือนอย่างเป็นระบบ
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ปัญหาที่พบคือ ไม่มีแผนการระดมสรรพกำลังเพื่อขุดลอกดินโคลนออกจากบ้าน ที่ชัดเจนจากรัฐบาล เพราะการขุดลอกต้องใช้รถแบ็กโฮและเครื่องจักรขุด ในบ้านเรือนก่อนที่ดินโคลนจะแข็ง ตามด้วยการเคลียร์ดินบนถนน จากนั้นก็ต้องเร่งระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนในการทำความสะอาดบ้าน พร้อมกำหนดพื้นที่ทิ้งดินโคลน ที่ปัจจุบันยังไม่เห็นแผนว่าทิ้งที่ใด พรรค พท.ได้เป็นตัวกลางในการประสานเอาน้ำยาและอุปกรณ์สำหรับการล้างบ้านที่มีผู้บริจาคมาจัดส่งให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมกับอุปกรณ์พื้นฐานทางการแพทย์ในหน่วยแพทย์ชั่วคราว
ด้านนายก่อแก้ว กล่าวว่า จากการรับฟังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในศูนย์ฯ บางอย่างที่ยังขาดคือ นมโปรตีนสูงสำหรับผู้ใหญ่ ของผู้ป่วยติดเตียง และ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐาน (Day-to-Day essentials) ที่แม้ดูเล็กน้อยแต่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิต ได้แก่ หม้อหุงข้าว พัดลม เตาแก๊ส ตู้เย็น เป็นต้น จึงอยากรณรงค์ให้สังคมได้รับทราบและช่วยกันบริจาค และสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก อาทิ ชุดนักเรียนและอุปกรณ์เรียน เป็นต้น
ขณะที่ น.ส.ลิณธิภรณ์ กล่าวว่า วันนี้พรรค พท. มีความห่วงกังวลต่อผลกระทบด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก หลายคนหลังน้ำลดยังคงรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตให้รอด โดยหลายคนเล่าไปพร้อมน้ำตา เราจึงได้ประสานความร่วมมือกับทีมนักจิตวิทยา เพื่อสนับสนุนด้านการฟื้นฟูเยียวยา สภาพจิตใจ ประเมินผลกระทบโดยรวม พร้อมวางแผนเพื่อตั้งศูนย์แนวทางการให้คำปรึกษาทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนเสนอแนวทางต่อรัฐบาลเพื่อเร่งดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างต่อไป