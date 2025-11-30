“นายกฯแป้น” ลั่น ไม่เล่นอะไรอีกแล้ว หลังประกาศจะไม่ลงการเมืองแล้ว แต่ลาออกก่อนวาระ ขอดูก่อน ยัน “ทำเต็มที่” แล้วแต่ปชช.หากจะล่ารายชื่อขับไล่
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. เวลา 17.03 น. ที่จ.สงขลา นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือนายกฯแป้น นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้สัมภาษณ์ถึง ประเด็นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ประกาศว่าหลังเหตุการณ์น้ำท่วมแล้ว จะไม่ลงการเมืองแล้ว ว่า “ ไม่เล่นอะไรแล้ว ไม่เล่นอะไรอีกแล้วครับ แค่นั้นเอง”
เมื่อถามย้ำว่าจะลาออกแค่สมัยนี้เพียงอย่างเดียวหรือจะลาออกก่อน และจะลาออกไปเลี้ยงหลานเมื่อไร นายณรงค์พร กล่าวแค่ว่า ขอดูก่อน
เมื่อถามว่าชาวหาดใหญ่เตรียมตัวจะขับไล่กังวลใจหรือเสียกำลังใจหรือไม่ นายณรงค์พร กล่าวว่าเต็มที่แล้ว เต็มที่จริง ๆ ทำดีที่สุดแล้ว
ส่วนที่ประชาชนจะล่ารายชื่อขับไล่ นายณรงค์พร กล่าวว่า ก็แล้วแต่ประชาชน
เมื่อถามต่อว่า กังวลหรือไม่หากถูกฟ้องร้อง นายณรงค์พร กล่าวว่า แล้วแต่อะไรจะเกิด ส่วนจะอยู่ครบวาระหรือจะลาออกหรือไม่นั้น นายณรงค์พร ไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนจะเข้าร่วมประชุมแผนฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ที่โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่
โดยนายณรงค์พร นั่งข้างซ้ายมือของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย