“โฆษกรัฐบาล” ยัน ตั้ง “ธรรมนัส” คุมน้ำท่วมหาดใหญ่ ไม่ซ้ำซ้อน “ผบ.ทสส.” แจง ต้องแยกฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติ ชี้ “รมว.เกษตรฯ” เป็น กก.นโบายบริหารจัดการน้ำ-ภัยธรรมชาติ ดูเหตุภัยพิบัติทั่วประเทศ ลั่น พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นกฎหมายพิเศษ เว้นหลักเกณฑ์-ระเบียบได้ทั้งหมด
30 พ.ย. 68 – นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนักวิชาการ แนะให้ยกเลิกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ รองนายกรัฐมนตรี ดูแลน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ภาคใต้ จะเป็นการซ้ำซ้อนกับการตั้ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เพื่อควบคุมสถานการณ์หรือไม่ ว่า
คำสั่งที่มอบหมาย รองนายกฯ ให้ไปกำกับดูแลในแต่ละ 8 จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่วนนี้จะแยกกับการมอบหมาย รองนายกฯ แต่ละคนไปดูแลในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นการดูแลทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายนี้จะดูเรื่องของแนวทางการนำนโยบายมาปฏิบัติแต่ละจังหวัด
นายสิริพงศ์ กล่าวต่อว่า ส่วนในจังหวัดสงขลา ที่ได้มีการแต่งตั้ง ผบ.ทสส. ซึ่งแต่งตั้งโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมจึงไม่มีความซ้ำซ้อนกัน
ส่วนการแต่งตั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาดูแลพื้นที่ในจังหวัดสงขลานั้น ยืนยันว่า ไม่ซ้ำซ้อน เพราะ ร.อ.ธรรมนัส กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ควบคุมดูแลกรมชลประทาน และอีกตำแหน่งหนึ่งยังเป็นกรรมการนโยบายการบริหารจัดการน้ำและภัยธรรมชาติ เมื่อมีสถานการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้น สามารถเกณฑ์องคาพยพที่ตรงกับงานมาดูแลสถานการณ์เหล่านี้ได้ทั่วประเทศ ส่วนกรมชลประทานที่ดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ ทั้งการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ จะเป็นหน้าที่ของ ร.อ. ธรรมนัส โดยตรง
ส่วนที่ไม่ใช้กฎหมายของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพราะนายกฯเป็นรมว.มหาดไทย สามารถใช้อำนาจเต็มได้นั้น นายสิริพงศ์ กล่าวว่า กฎหมาย ปภ.กับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แตกต่างกัน ยกตัวอย่างจากสถานการณ์อุทกภัย ในจังหวัดสงขลา ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งจังหวัด เพื่อดึงสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ สามารถดูแลกำกับช่วยเหลือ ข้ามกระทรวงได้
และนายกฯ มีอำนาจสั่งการโดยตรง เพื่ดเกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดการ และในส่วนของระเบียบหลักเกณฑ์ที่ล่าช้า ก็สามารถทำได้ทันที และหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรค นายกฯ สามารถประกาศยกเว้นได้ รวมถึงการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพราะถือเป็นกฎหมายพิเศษ