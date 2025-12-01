รัฐบาล เดินเครื่องใช้ 7 มาตรการเร่งด่วน กระทรวงแรงงาน รีบฟื้นฟูคุณภาพชีวิต นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ระดมช่างฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้ได้รับผลกระทบอุทกภัยภาคใต้
1 ธ.ค. 68 – อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือทุกส่วนราชการเดินหน้า เร่งฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ สำหรับการดูแล สถานประกอบการ และ ผู้ประกันตน โดยกระทรวงแรงงาน ดำเนินมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 7 มาตรการ ดังนี้
1. จ้างงานเร่งด่วน วันละ 300 บาท ไม่เกิน 10 วัน จำนวน 4,000 คน 2. เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ผ่านกองทุนผู้ใช้แรงงาน เยียวยา สถานประกอบการและลูกจ้างที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ด่วนที่สุด 3. เงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน นำไปปล่อยกู้ให้ลูกจ้างใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือฟื้นฟูอาชีพ
4. เงินกู้กองทุนความปลอดภัย สำหรับนายจ้างที่สถานประกอบกิจการได้รับความเสียหายหรืออุปกรณ์ไม่มีความปลอดภัย เพื่อนำไปปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
5. เงินค่าจ้าง 50% นาน 6 เดือน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติ 6. เงินค่าทำศพ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 รายละ 50,000 บาท และมาตรา 40 รายละ 25,000 บาท 7. เปิดศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ในพื้นที่ประสบภัย 48 ศูนย์และ 9 จังหวัด ในภาคใต้
“ในส่วนการฟื้นฟูในพื้นที่หลังน้ำลด กระทรวงแรงงาน ได้จัดทีมช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน เข้าไปซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทำงาน บ้านเรือน รถจักรยานยนต์ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะร่วมมือกับทีมช่างจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา
ร่วมกันซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารอาคารบ้านเรือนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน ที่พังเสียหายไปกับอุทกภัยได้” น.ส.อัยรินทร์ กล่าว