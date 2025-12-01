พรรคประชาชน เปิดรับฟังความเห็นสมาชิกพรรค อยากส่ง สส.บัญชีรายชื่อ คนเดิม ลงเป็นผู้สมัคร สส.ต่อ ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่
วันที่ 1 ธ.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา พรรคประชาชน (ปชน.) ได้เปิดรับฟังความเห็นสมาชิกพรรคประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาการส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ผ่านแบบสอบถามใน Line OA
โดยเป็นรายชื่อของ สส.บัญชีรายชื่อปัจจุบันเรียงตามลำดับ ซึ่งสามารถเลือกตอบได้อย่างน้อย 1 คน โดยมีคำถามว่า ท่านเห็นควรให้พรรค ส่งคุณ “(ชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ)” ลงสมัครเป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ มีตัวเลือก คือ ส่งต่อ, ไม่ส่งต่อ, ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น และให้เหตุผลประกอบความเห็นในข้อ 1 ได้