พรรคประชาชน เปิดรับฟังความเห็นสมาชิกพรรค อยากส่ง สส.บัญชีรายชื่อ คนเดิม ลงเป็นผู้สมัคร สส.ต่อ ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่

วันที่ 1 ธ.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา พรรคประชาชน (ปชน.) ได้เปิดรับฟังความเห็นสมาชิกพรรคประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาการส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ผ่านแบบสอบถามใน Line OA

advertisement

โดยเป็นรายชื่อของ สส.บัญชีรายชื่อปัจจุบันเรียงตามลำดับ ซึ่งสามารถเลือกตอบได้อย่างน้อย 1 คน โดยมีคำถามว่า ท่านเห็นควรให้พรรค ส่งคุณ “(ชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ)” ลงสมัครเป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ มีตัวเลือก คือ ส่งต่อ, ไม่ส่งต่อ, ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเห็น และให้เหตุผลประกอบความเห็นในข้อ 1 ได้

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โรงเรียนเอกชนดัง โพสต์อาลัย 2 นักเรียนหญิง วัย 14 ปี เสียชีวิตสลด
2

รวบแล้วหนุ่มหัวร้อน แพ้เสียงแตรไฟเขียวไม่ขยับขับปาดหาเรื่องคันหลัง ตร.ยึดรถเบนซ์ด้วยส่งฟ้องศาล
3

หมอโอ๊ค เตือนวิตามินบางตัว-อาหารเสริมที่ไม่ควรซื้อกิน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก-โรคร้าย
4

เศร้าสุดสะเทือนใจ! 2 สาวน้อยวัย 14 เล่นน้ำสระว่ายน้ำหมู่บ้าน จมเสียชีวิตคาสระ
5

คนขยันทุ่มเทไม่เคยปังถึงเวลาสุดปัง! อ.ลักษณ์ เปิด 6 ราศี ดวงรุ่งพุ่งฉุดไม่อยู่ ราศีรวย
6

สยองดอนเมือง หนุ่มถูกแทงก่อนเอา ศพยัดกล่อง หมกชั้น2
7

ราคาทองวันนี้ 15 มิ.ย.69 พุ่งแรงทะลุกว่า 1,000 บาท เทียบราคาปิดวานนี้
8

ป.ป.ช.พิจิตร เผยผลทดสอบ คุณภาพปูนสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่มีเหล็ก
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 33 จังหวัด เตือน ฝนถล่มหนักมาก
10

ราคาน้ำมันวันนี้ 15 มิ.ย.69 ปั๊มไหนราคาเท่าไหร่ อัปเดต 5 สถานบริการ