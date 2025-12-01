รมว.ยุติธรรม เผยมีเส้นเงินอดีตผบ.เรือนจำพิเศษ อยู่ระหว่างตรวจสอบ ชี้การออกมาต่อสู้เป็นข้อกล่าวอ้างต้องพิสูจน์ แจงคำสั่งให้ออก-โยกย้าย
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2568 พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าหลังมีกระแสข่าวนายมานพ ชมชื่น อดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ตรวจสอบ อ้างว่าถูกกลั่นแกล้ง ไม่ได้เป็นผู้กระทำผิด แต่เรื่องทั้งหมดเกิดจากการกลั่นแกล้งให้พ้นจากตำแหน่ง หลังนายมานพเบิกความในคดีสำคัญ ซึ่งอาจกระทบต่อผู้บริหารในกระทรวงยุติธรรมว่า ได้คุยกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วเมื่อเช้านี้
ตนได้สั่งการให้ตรวจสอบอย่างละเอียด เพราะมีการย้ายหลายคนในเรือนจำ อาจทำให้ไม่พอใจ ก็ให้มีการสั่งสอบ ส่วนในรายละเอียดยังต้องรอ ตนมองว่าเป็นคำกล่าวอ้างแต่ก็ต้องพิสูจน์ อันนี้ดำเนินการอยู่แล้ว ก็เห็นว่าเขาร้องไปหลายหน่วยแล้ว ต้องรอผลการตรวจสอบของแต่ละหน่วย ยืนยันเราจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เมื่อถามว่าตอนนี้มีคำสั่งให้ออกจากราชการ 4 คน แล้วการตรวจสอบจะมีคนที่ต้องออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มอีกหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า อยู่ที่พยานหลักฐานการกระทำผิด ว่าจะหนักหรือเบา ไม่ถึงกับต้องให้ออกจากราชการทุกคน จะต้องพิจารณาว่าใครทำผิดมากน้อยแค่ไหน และให้ความเป็นธรรมทั้งหมด เพราะบางคนอาจจะมีความผิดที่น้อยมาก หรือบางคนอาจจะไม่มีเลย
อย่าง 20 คนที่มีคำสั่งให้โยกย้ายไปอยู่ที่อื่น บางคนก็ไม่ได้ทำความผิด แต่ย้ายเพื่อไปทดแทนในส่วนของผู้ที่ย้ายออกเท่านั้น ส่วนการชี้แจงเป็นระเบียบของคณะกรรมการที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องเส้นทางการเงินของนายมานพ เรามีหมดแล้ว แต่อยู่ในสำนวนการสอบสวน ไม่สามารถเปิดเผยได้ รวมถึงมีข้อมูลกรณีใบลาชี้แจงการเข้าออกประเทศกี่ครั้งของอดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ด้วยเช่นกัน แต่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสื่อได้