จุลพันธ์ สยบลือ! ยืนยันไม่จริง เพื่อไทย ยื่นซักฟอกรัฐบาล หลัง 11 ธ.ค. ชี้ ไม่ใช่เวลาเหมาะสม เหน็บ ภท. ไร้ประสบการณ์ ปมยื่นซักฟอกแล้วจ่ายเยียวยาน้ำท่วมไม่ได้
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 ธ.ค. 2568 ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล หลังมีข้อมูลว่าพรรคเพื่อไทย จะยื่นหลังวันที่ 11 ธ.ค.นี้ ว่า ไม่มีข่าวในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นข่าวที่ไม่มีกระบวนการออกจากพรรคเพื่อไทย
ส่วนการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ย้ำว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะมาคุย แต่ยืนยันกระบวนการตรวจสอบพรรคเพื่อไทยไม่ได้หยุดนิ่ง ยังคงติดตามอย่างใกล้ชิด และติดตามการทำงานของรัฐบาลเรื่องการบริหารจัดการผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ สะท้อนชัดถึงประสิทธิภาพ
“ฉะนั้น เรารวบรวมประเด็นทั้งหมดอยู่ การติดตามตรวจสอบรัฐบาลเราไม่ได้หยุดนิ่ง แต่กระบวนการพูดคุยการยื่นหรือไม่ยื่นญัตติในช่วงนี้ขออนุญาตยังไม่พูดคุย เพราะเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะต้องขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขน้ำท่วม อยากให้เขามีสติ สมาธิ กลับไปทำงานแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้สมบูรณ์กว่านี้อย่างเต็มที่ รอฟังว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจะคืบหน้าอย่างไรค่อยมาคุยกันหลังจากนั้น” นายจุลพันธ์ กล่าว
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ สำหรับประเด็นเรื่องการบริหารสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ของรัฐบาลจะนำไปอยู่ในเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย ซึ่งถือเป็นการบริหารของรัฐบาล ที่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องผิดพลาด เป็นเรื่องปกติ
เมื่อถามกรณีแกนนำพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ระบุว่าหากพรรคเพื่อไทยยื่นซักฟอก จะเป็นเหตุให้รัฐบาลยุบสภา และไม่สามารถเยียวยาดูแลประชาชนที่ประสบผลกระทบจากน้ำท่วมได้ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า หากเป็นนักการเมืองที่อยู่ในระบบประชาธิปไตย และมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจะไม่พูดในลักษณะนี้ออกมา เพราะไม่ใช่เรื่องการโยนความผิดใส่คนอื่น เป็นความล้มเหลวของตน
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า เรื่องกระบวนการยื่นซักฟอกเป็นการตรวจสอบ ไม่มีเหตุใดๆ ที่รัฐบาลจะต้องยุบสภาเพื่อหนีการซักฟอก ฉะนั้น หากพรรคเพื่อไทยยื่น รัฐบาลก็มีหน้าที่ในการตอบเท่านั้น สภามีหน้าที่ในการตัดสินใจรับรองให้ดำเนินการภารกิจรัฐบาลต่อหรือไม่ เป็นไปตามกลไกและไม่มีเหตุใดที่จะมาอ้าง และหนีจากกระบวนการตรวจสอบ ตนมองว่าคนที่พูดเช่นนั้นอาจไม่เข้าใจกลไกตามระบบประชาธิปไตยจึงได้พูดคำนี้ออกมา