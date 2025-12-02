8 จังหวัดใต้ยังท่วม กระทบกว่า 8 แสนครัวเรือน ปภ.เร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชน พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2568 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กินพื้นที่ 56 อำเภอ 320 ตำบล 2,185 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 819,432 ครัวเรือน 2,084,037 คน ดังนี้
จ.สุราษฎร์ธานี ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ เคียนซา พระแสง บ้านนาสาร และพุนพิน 12 ตำบล 18 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 675 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จ.นครศรีธรรมราช ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ ชะอวด เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ หัวไทร บางขัน ทุ่งใหญ่ ปากพนัง พระพรหม และเชียรใหญ่ 54 ตำบล 421 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 147,904 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จ.ตรัง ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ นาโยง ห้วยยอด รัษฎา ย่านตาขาว วังวิเศษ กันตัง เมืองฯ สิเภา และปะเหลียน 64 ตำบล 453 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 19,654 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จ.พัทลุง ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ เมืองฯ ควนขนุน เขาชัยสน บางแก้ว ปากพะยูน และป่าบอน 13 ตำบล 46 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 33,897 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จ.สงขลา ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 16 อำเภอ ได้แก่ รัตภูมิ เมืองฯ จะนะ คลองหอยโข่ง ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ หาดใหญ่ ควนเนียง นาทวี สิงหนคร นาหม่อม บางกล่ำ สะเดา เทพา และสะบ้าย้อย 127 ตำบล 997 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 582,053 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จ.ปัตตานี ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ หนองจิก และเมืองฯ 10 ตำบล 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,651 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จ.ยะลา ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ เมืองฯ รามัน และยะหา 5 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,436 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จ.นราธิวาส ยังมีสถานการณ์ในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ ยี่งอ ระแงะ สุไหงปาดี ศรีสาคร รือเสาะ สุไหงโก-ลก และเจาะไอร้อง 35 ตำบล 233 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 32,162 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ปภ. และหน่วยงานเครือข่าย ยังคงเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และเปลี่ยนผ่านพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังเข้าสู่การฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว เพื่อส่งความช่วยเหลือถึงมือประชาชนกว่า 8 แสนครัวเรือนที่ยังได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ท่ามกลางสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง