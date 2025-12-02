อนุทิน ขอตรวจสอบก่อน เยียวยา 2 ล้าน ผู้เสียชีวิตนอกพื้นที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โยนถาม “เอกนิติ” ดูงบฯ พอหรือไม่ หรือต้องออกพ.ร.ก.กู้เงิน
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.68 ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ นำคณะเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมกระเช้าปีใหม่ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) “GI ไทย ส่งสุขปีใหม่ สุขใจชุมชน” โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง และ น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย ร่วมด้วย
จากนั้น นางศุภจี นำคณะประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ “รวมใจไทย ฟื้นแดนใต้” พร้อมทั้งพานายกฯ ดูตัวอย่างสิ่งของที่จะส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั้งสิ่งของอุปโภค บริโภค และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยนายกฯ สอบถามด้วยความสนใจว่าสิ่งของจะส่งไปถึงเมื่อไหร่ และจะส่งไปที่ไหน
หลังเยี่ยมชมกิจกรรม ผู้สื่อข่าวถามนายอนุทิน ถึงเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย 2 ล้านบาท จะขยายออกไปนอกพื้นที่ที่ไม่ได้ประกาศพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เรื่องการเยียวยาไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เราจะเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
เมื่อถามย้ำว่าผู้เสียชีวิตที่พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่ครอบคลุมจะไม่ได้เงิน 2 ล้านบาทใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า มันมีอยู่หลายประเภท ขอไปตรวจสอบก่อน มันมีกฎเกณฑ์อยู่ แต่ในรายละเอียดก็พยายามที่จะให้ อย่างผู้ป่วยติดเตียง ตนขอไปเช็กก่อน
เมื่อถามว่าจะต้องออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน มาใช้ในเรื่องการเยียวยาหรือไม่ นายกฯ ชี้ไปทางนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง พร้อมกล่าวว่า “ถามท่าน”