นายกฯอนุทิน หัวเราะ หลังถูกถามเห็นด้วยกับ‘ชาดา’ หรือไม่ ปมจี้ “นายก แป้น” ลาออกเซ่นน้ำท่วมหาดใหญ่ มอย ภราดร ชี้แจงเกณฑ์เยียวยาผู้เสียชีวิต
เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 2 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้ลงจากตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวถามกรณีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี และแกนนำพรรคภูมิใจไทย ไล่นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือนายกแป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ออกว่าเห็นด้วยหรือไม่ นายกฯ หัวเราะ แต่ไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนเดินไปขึ้นรถ
ผู้สื่อข่าวถามถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิต จากเหตุน้ำท่วม จำนวน 2 ล้านบาท นายอนุทิน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นคนชี้แจง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นหมายส่วนตัว และจะกลับเข้าทำเนียบฯ ในช่วงบ่ายของวันนี้