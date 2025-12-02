นายกฯอนุทิน หัวเราะ หลังถูกถามเห็นด้วยกับ‘ชาดา’ หรือไม่ ปมจี้ “นายก แป้น” ลาออกเซ่นน้ำท่วมหาดใหญ่ มอย ภราดร ชี้แจงเกณฑ์เยียวยาผู้เสียชีวิต

เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 2 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้ลงจากตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวถามกรณีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี และแกนนำพรรคภูมิใจไทย ไล่นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือนายกแป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ออกว่าเห็นด้วยหรือไม่ นายกฯ หัวเราะ แต่ไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนเดินไปขึ้นรถ

ผู้สื่อข่าวถามถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิต จากเหตุน้ำท่วม จำนวน 2 ล้านบาท นายอนุทิน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นคนชี้แจง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นหมายส่วนตัว และจะกลับเข้าทำเนียบฯ ในช่วงบ่ายของวันนี้

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