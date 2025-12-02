เท้ง ลุยช่วยชาวหาดใหญ่ เร่งเยียวยาประชาชนหลังเบิกจ่ายล่าช้า ย้ำเรื่อง‘อยู่-ยา-ใจ’ สำคัญ ปัดตอบพรรคส้มโหวต‘อนุทิน’มาเอง ยันทำหน้าที่ฝ่ายค้านวิจารณ์รัฐบาลเต็มที่
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2568 ที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมชุมชนแก้วสมิทธ์ ริมคลองหวะ อ.หาดใหญ่ ว่า พื้นที่นี้ น้ำประปายังไม่ไหล ประชาชนจึงยังไม่สามารถทำความสะอาดบ้านเรือนได้ หลายหลังเป็นผู้สูงอายุ เราจึงเลือกโซนกลุ่มเปราะบางเพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก่อน
ตนมาพร้อมกับมูลนิธิกระจกเงา พร้อมทั้งประสานกับนายช่างไทยใจอาสา ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.เป็นต้นไป จะเข้ามาดูแลเรื่องไฟให้กับประชาชน รวมทั้งจะมีจิตอาสาที่พรรคประชาชนช่วยกันประสานเข้ามาเติม ประมาณ 10-20 คน
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ส่วนบ้านชั้นเดียว ความเสียหายอยู่ที่ 100 % เงินเยียวที่มีความล่าช้าในการเบิกจ่ายในพื้นที่ก็พยายามปรับแล้ว เมื่อเช้า ตนได้ประสานกับปลัดและนายกท้องถิ่นบางแห่ง ได้รับทราบระเบียบปฏิบัติตรงกัน ทุกคนยืนยันว่าไม่ต้องใช้เอกสาร แต่ระบบในการลงทะเบียนออนไลน์ยังติดๆ ดับๆ อยู่ เนื่องจากคนใช้เยอะ ซึ่งรัฐบาลควรแก้ไข เรื่องการเยียวยาเป็นสิ่งสำคัญ หากยังล่าช้า ประชาชนอาจมองว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่าที่ควร
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ภารกิจในวันนี้เราดูทั้งภาพใหญ่และภาพเล็ก ภาพเล็กที่มาช่วยคือการดูในสิ่งที่หน้างานขาด เช่น การเคลียร์ขยะ ซึ่งตนได้ประสานกับรถแบ็กโฮเล็ก รถ 6 ล้อ รวมถึงรถน้ำ ซึ่งเป็นการขนส่งแหล่งน้ำดิบในการล้างบ้าน น้ำไม่มา ขยะไม่ออก บ้านไม่สะอาดแน่นอน
สิ่งที่สำคัญที่สุดในระยะสั้น เรื่องอยู่ เรื่องยา และเรื่องใจ โดยเรื่องอยู่ คือ สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ประปา ไฟฟ้า เป็นสิ่งสำคัญ ในเรื่องยา ขณะนี้ในพื้นที่มีโรคฉี่หนู ก็ต้องเร่งจัดหาให้ระบบสาธารณสุขกลับมาเต็มที่ และเรื่องสุขภาพจิต หลายคนประสบความเครียดอยู่
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการเยียวยาประชาชนเป็นรายบุคคล ตอนนี้เริ่มแก้ไขในเรื่องของความล่าช้าแล้ว ซึ่งตนจะติดตามหน้างานอีกครั้ง แต่การเยียวยาผู้ประกอบการ เมื่อวานตนได้เข้าไปพูดคุยกับสมาคมเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการณ์โรงแรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในหาดใหญ่ พบว่ามาตรการบางอย่างที่รัฐบาลประกาศ อาจจะยังไม่ตอบโจทย์
เรื่องการพักชำระหนี้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ได้รับการสะท้อนว่าเอาเงินกู้มาซ่อมแซมธุรกิจ แต่ถ้าไม่มีรายได้กลับเข้ามาก็ไม่สามารถชำระหนี้ได้อยู่ดี ฉะนั้น สิ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบการอยากได้มากกว่าเงินกู้ คือการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุน
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อีกอย่างที่รัฐบาลควรออกมาสื่อสารให้ชัดเจน นอกจากมาตรการระยะสั้น มาตรการระยะกลางที่เกี่ยวกับการเยียวยาแล้ว ในมาตรการระยะยาวคือ การปรับปรุงสภาพเมืองหาดใหญ่ ให้สามารถรองรับกับภัยพิบัติได้ หากจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต
เมื่อถามว่าจากการลงพื้นที่คิดว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไรในการฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า น่าจะไม่ทันตามไทม์ไลน์ที่รัฐบาลวางไว้ ในถนนเส้นใหญ่อาจจัดการเรียบร้อยแล้ว แต่ในชุมชน ยังมีกองขยะจำนวนมาก เครื่องจักรในการขยะออกหากได้รับการประสานจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยน่าจะช่วยงานดีกว่านี้อีกมาก
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนมีแผนรับมือน้ำท่วมอย่างไรบ้าง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เราไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียน เพราะประเทศไทย พบกับภัยพิบัติ อุทกภัย ซ้ำซากทุกปี เช่น อยุธยา หน้าน้ำมาเมื่อไรก็ท่วมทุกครั้ง และเราก็เห็นปัญหาแบบนี้ทุกปี
สิ่งที่สำคัญคือ รัฐบาลต้องชัดเจนว่าภัยมาแผนรับมือเป็นอย่างไร ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เช่น กรณีที่หาดใหญ่ เราได้รับการแจ้งเตือนมาหลายวันแล้ว เรารู้ว่าฝนตกเยอะกว่าปีก่อนๆ แต่การดำเนินการล่วงหน้ากลับไม่ดีเท่าที่ควร
ช่วงที่น้ำท่วม หากเรามีการเตรียมเครื่องจักร เรือเครื่อง หรือรถใหญ่เข้ามาในพื้นที่ ประชาชนกลุ่มเปราะบางคงไม่เสียชีวิตและทรัพย์สินขนาดนี้ รวมถึงการเตรียมศูนย์อพยพของเราเองยังบริหารไม่ดีเท่าประเทศเพื่อนบ้าน เข้าไปมีมุ้งมีคอกให้ประชาชนอยู่เป็นสัดส่วน เป็นตัวอย่างที่ดีว่าหากเราจัดการดี จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ดีกว่านี้
เมื่อถามถึงกระแสวิจารณ์พรรคประชาชน ที่ยกมือโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีเอง นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตรงนั้นคือการตัดสินใจทางการเมือง หน้าที่ของฝ่ายค้านคือการวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา ตอนนี้รัฐบาลบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติล้มเหลวอย่างไร เราวิพากษ์วิจารณ์เต็มที่
นอกจากการวิพากษ์วิจารณ์ เรายังทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ด้วย จะเห็นได้ว่าน.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีบัญชี พรรคประชาชน อยู่ในพื้นที่มาตลอด ไม่เคยออกจากพื้นที่ ส่วนตนได้ตั้งศูนย์ประสานงานส่วนหน้า การทำงานในพื้นที่เราก็ทำ การทำหน้าที่ฝ่ายค้าน การวิพากษ์รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาเราก็ทำเช่นเดียวกัน