กองทัพภาค 2 บรรจุน้องสาว ส.อ.นพพล บุญเลิศ ที่เสียชีวิตจากการรบ ไทย-กัมพูชา เข้ารับราชการแทนพี่ชาย เป็นนายทหารประทวน สังกัด มณฑลทหารบกที่ 22
วันที่ 2 ธ.ค.2568 กองทัพภาคที่ 2 รายงานว่า ได้บรรจุญาติของทหารที่เสียชีวิตจากการรบ เพื่อเข้ารับราชการทดแทน โดยการปฏิบัติหน้าที่ของทหารในการป้องกันประเทศเป็นภารกิจที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง ความเสียสละ เพื่อรักษาอธิปไตย ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชน แม้ในยามที่ประเทศต้องเผชิญกับภัยคุกคามหรือสถานการณ์รบ
การยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญของทหารทุกนาย คือหลักฐานของความจงรักภักดีและเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของเหล่าทหารหาญ จากเหตุปะทะบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ซึ่งในห้วงที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้ ส.อ.นพพล บุญเลิศ พลลาดตระเวน กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6 ได้เสียชีวิตจากจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศ
กองทัพบก มีมาตรการให้การดูแลครอบครัวของผู้เสียสละอย่างเหมาะสม โดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญ คือ การบรรจุญาติของผู้เสียชีวิตเข้ารับราชการแทน เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้ครอบครัว และเชิดชูเกียรติคุณของผู้เสียชีวิตในฐานะผู้ปกป้องแผ่นดิน ด้วยเหตุนี้กองทัพภาคที่ 2 ได้ทำการบรรจุ น.ส.สุวิมล บุญเลิศ (น้องสาว) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัด มณฑลทหารบกที่ 22 และได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568
กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 ขอยกย่องความเสียสละของผู้พลีชีพเพื่อชาติ และเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการประคับประคองครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคง รวมถึงแสดงความห่วงใยของกองทัพบกที่มีต่อกำลังพล การบรรจุญาติของทหารที่เสียชีวิตจากการรบ ถือเป็นเครื่องยืนยันว่าเกียรติของผู้กล้าจะได้รับการเชิดชูต่อไปตราบนานเท่านาน