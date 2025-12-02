เปิดคลิปเดือด ชาดา จวก นายกแป้น ทำจบทำเสร็จ ไล่ลาออก ชี้รัฐล้มเหลว แก้น้ำท่วมหาดใหญ่ ลั่นขอโทษประชาชนแล้วลาออกไป มีคนจะต้องลาออกตามนายกแป้นไปด้วย
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.68 โลกออนไลน์เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ประชุมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย และทีมบริหารจังหวัดสงขลา เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่
ช่วงหนึ่ง นายชาดา กล่าวว่า ตนลงพื้นที่ไปดูหน้างานพบว่าน้ำไม่มี ไฟไม่มี สัญญาณโทรศัพท์ไม่มี วันนี้คุณจะแก้ปัญหาในโลกยุคใหม่มันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อน ถุงยังชีพไม่ต้องแจก วันนี้ต้องหาที่นอนและเสื้อผ้าให้เขาก่อน
“เมื่อกี้ผมบอกท่านนายกแป้น ผมบอกทำให้จบ ทำให้เสร็จ แล้วลาออกไปเลย ขอโทษประชาชนแล้วลาออกไป มันมีคนจะต้องลาออกตามนายกแป้นไปด้วย” นายชาดากล่าว
นายชาดา กล่าวต่อว่า วันนี้คุณไม่มีจิตวิญญาณ ศูนย์อพยพดูแลก็ส่วนของศูนย์ฯ แต่ประชาชนที่อยู่ในบ้านประกาศ 100% วันที่เขาอยู่บนหลังคาแล้ว “ประกาศทำไมผมถามหน่อย แล้วไม่มีความพยายามจะเข้าไปช่วย มันถือว่ารัฐล้มเหลวครับ กลไกของรัฐล้มเหลวหมดเลย ถ้าปีหน้าท่วมอีกพวกจะทำยังไง ถ้าปีหน้าเป็นอย่างนี้อีกจะทำยังไง”
“สิ่งที่ต้องทำวันนี้ ต้องทำความสะอาดเมืองก่อน ฆ่าเชื้อก่อน นั่นคือการเยียวยาหัวใจคนหาดใหญ่” นายชาดากล่าว