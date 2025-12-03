เลขา สมช. เผยยังไม่มีแนวคิดขยายพื้นที่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน น้ำท่วมใต้ บอกใช้แค่สงขลาก่อน หากสถานการณ์ปกติ ยกเลิกได้ก่อน 3 เดือน ชี้จังหวัดอื่นกฎหมาย ปภ.ครอบคลุม
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 3 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึงการพิจารณาขยายพื้นที่ประกาศพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมว่า ขณะนี้ยังไม่มีแนวทางนั้น ตอนนี้มีเฉพาะจ.สงขลา ส่วนที่ประกาศกรอบเวลาไว้ 3 เดือน หากสถานการณ์เรียบร้อย ก็ยกเลิกก่อนได้
เมื่อถามว่าในพื้นที่อื่นสถานการณ์ก็หนักเช่นกัน นายฉัตรชัย กล่าวว่า หากระบบปกติยังสามารถรับได้ ก็เป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะใช้พระราชบัญญัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ซึ่งครอบคลุมการบูรณาการทุกอย่าง
เมื่อถามว่าในจังหวัดอื่นๆ มีการยกระดับแล้วหรืออยู่ในอำนาจของท้องถิ่น นายฉัตรชัย กล่าวว่า ตนไม่แน่ใจ เพราะขณะนี้มีแค่ในสงขลา เน้นเฉพาะพื้นที่สงขลา
เมื่อถามว่าจะต้องมีกฎหมายอื่นๆขึ้นมาดูแลเรื่องภัยพิบัติเพิ่มเติมหรือไม่ นายฉัตรชัย กล่าวว่า ตนดูเฉพาะพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่วนกฎหมายอื่นๆ ต้องไปถามหน่วยที่ดูปกติ