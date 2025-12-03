ปชป. โว ปปง. ยึด-อายัดทรัพย์ สแกมเมอร์ข้ามชาติ กว่า 1 หมื่นล้าน หลังประชาธิปัตย์ยื่นหลักฐาน ด้านโฆษก ลั่นพร้อมสานต่อภารกิจไล่เมฆเทา
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2568 นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.). มีมติเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 คดีใหญ่ ซึ่งมีมูลค่ารวมสูงถึง 10,165 ล้านบาท ว่า ต้องขอขอบคุณในการดำเนินการครั้งนี้
ถือเป็นการดำเนินการครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้น หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ได้ส่งมอบข้อมูลและหลักฐานเส้นทางธุรกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ต่อ ปปง. เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
“พรรคประชาธิปัตย์ขอขอบคุณ ปปง. ที่เร่งรัดกระบวนการ จนเริ่มการยึดและอายัดทรัพย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม” โฆษกพรรค กล่าว
นายพงศกร กล่าวต่อว่า จากการดำเนินการของ ปปง.ชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงของอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐาน โดยตรวจพบเครือข่ายสแกมเมอร์ที่เชื่อมโยงกันหลายชั้น ใช้วิธีการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล บัญชีม้า และธุรกรรมหมุนเวียนระหว่างประเทศ โดยมีทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดรวมทั้งสิ้น 289 รายการ
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวด้วยว่า การที่หน่วยงานรัฐสามารถดำเนินการยึดทรัพย์ที่มีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทในครั้งนี้ได้ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำคัญของการทำงานเชิงรุกในการปราบปรามทุนเทา และสร้างความโปร่งใสในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งพรรคจะทำงานเชิงข้อมูลต่อไป เพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้บนความโปร่งใส
“ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของพรรคประชาธิปัตย์ในการสานต่อภารกิจ เปิดฟ้าใหม่ไล่เมฆเทา เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไม่หยุดยั้ง” นายพงศกร กล่าว