บิ๊กเล็ก ยันกองทัพพร้อมรับสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา ตอบโต้ตามกฎใช้กำลัง ชี้ยังไม่มีการรุกล้ำฝั่งไทย จ่อลงพื้นที่ตรวจชายแดนตาก

เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 3 ธ.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการป้องกันแนวชายแดนไทย-เมียนมา จ.ตาก จากสถานการณ์สู้รบในเมียนมา ส่งผลกระทบกับประเทศไทยว่า ฝ่ายไทยป้องกันชายแดนบริเวณนี้มาตลอด ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก โดยกองทัพรับผิดชอบดูทั้งสองฝั่ง

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ในด้านตะวันตกที่เกิดเหตุสู้รบภายในเมียนมา และส่งผลกระทบกับประชาชน เราเตรียมพร้อมตลอดกรณีที่ยิงกระสุนตกมาฝั่งไทยจะยิงเตือน และหากรุกล้ำเข้ามาเราพร้อมตอบโต้ในทันทีตามกฎการใช้กำลัง ซึ่งมีระดับของการตอบโต้อยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ยังไม่น่าเป็นห่วงใช่หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ยังไม่น่าเป็นห่วง มีเพียงกระสุนหลุดเข้ามาในฝั่งไทย จากการต่อสู้กันเองโดยไม่ได้แสดงความตั้งใจยิงเข้ามาในฝั่งเรา ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายใดยิงเข้ามา และขณะนี้ยังไม่มีการรุกล้ำด้วยกำลัง

เมื่อถามว่ามีประชาชนฝั่งเมียนมาอพยพเข้ามาในฝั่งไทยบ้าง รมว.กลาโหม กล่าวว่า ยังไม่มี แต่เราเตรียมความพร้อมตลอด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ซ้อมแผนรับมือตลอด

ผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่าการสู้รบภายในเมียนมาจะรุนแรงขึ้น หรือไม่ พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า กองทัพเตรียมพร้อมตลอดเพราะเกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นทุกปี และตนจะไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตก ทั้งจ.แม่ฮ่องสอน และตาก

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