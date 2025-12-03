กกต. ผุดมติ เตือนคนยื่นเอกสารขอตั้งพรรคการเมืองเป็นเท็จ มีโทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่น พร้อมตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2568 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่มติ กกต. กรณีไม่เห็นชอบรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และดำเนินคดีอาญากับผู้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานอันเป็นเท็จ ตามมาตรา 103 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560
โดยกรณีการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามกฎหมายพรรคการเมือง กำหนดให้บุคคลที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน เป็นผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง
ก่อนยื่นขอจดจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องประชุมร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 250 คนเพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิก นายทะเบียนพรรค และกรรมการบริหารพรรค โดยในการประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองจะต้องมีการลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค ต้องเป็นผู้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานในการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง
ทั้งนี้ หากมีการยื่นเอกสารหรือหลักฐานในการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นเท็จ ผู้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานต้องรับโทษตามมาตรา 103 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งจะมีความผิดและถูกดำเนินคดีอาญา ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี