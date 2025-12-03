นายกฯ ย้ำขอเชื่อแพทย์เท่านั้น ปมหลายฝ่ายแฉมีคนตายหลักพัน บอกทุกคนมีครอบครัว ไม่มีอะไรต้องปิดบังตัวเลข มอง‘ชาดา’ ไล่นายกฯแป้น ปล่อยทุกฝ่ายได้ระบาย
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 3 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีปรากฎคลิปวิดีโอขณะที่นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ไล่นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ หรือ นายกฯแป้น ออกจากตำแหน่ง ระหว่างร่วมประชุมทีมบริหารจังหวัดสงขลา เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ ว่า ตนได้บอกนายชาดาให้ใจเย็นๆ
เชื่อว่าท่านอยู่ในพื้นที่หลายวันคงจะมีอินเนอร์ ซึ่งไม่เป็นไรเวลาทำงาน หากใครเจตนาดี ตนจะปล่อยให้ระบาย เมื่อระบายแล้วก็จบ ระบายแล้วก็เห็นใจกัน ไปแสวงหาความร่วมมือกัน
เมื่อถามถึงเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจังหวัดอื่นจะได้ด้วยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เรื่องนี้ได้ตอบชัดเจนแล้ว ส่วนผู้เสียชีวิตชาวมุสลิมที่ได้ประกอบพิธีไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น จะได้ด้วยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า จะต้องมีผลชันสูตร โดยเรายึดผลชันสูตรของแพทย์เป็นหลัก
เมื่อถามถึงกรณีหลายฝ่ายระบุว่า ร่างผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยมากกว่า 1 พันร่าง นายกฯ ย้ำว่า ตนเชื่อแพทย์ เชื่อกระทรวงสาธารณสุข เชื่อสถาบันนิติเวช หน่วยงานของราชการ ส่วนความเห็นก็อย่างที่ตนบอก ปล่อยให้ทุกคนได้ระบายออกมา เวลาใครระบายมาก็เป็นเรื่องดี จะได้ไปตรวจสอบว่ามีอะไรตกค้างตกหล่นหรือไม่ ดูแล้วไม่มีอะไรเป็นนัยสำคัญ ต้องยึดความเห็นของแพทย์เป็นหลัก เราต้องทำแบบเปิดเผย
“คนที่เสียชีวิตทุกคน มีญาติมีครอบครัว ถ้าใครหายไปโดยที่ไม่ได้รับการแจ้ง คิดว่าเอาไปซ่อน ไม่รู้ว่าจะเอาไปซ่อนที่ไหน เพราะไม่จำเป็นต้องซ่อน ไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ปิดบังประชาชน นี่เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติ มีอะไรต้องเปิดเผยกัน จะได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะ ผมรับฟังหมด อันไหนดีก็เอาไปปฏิบัติ รวมถึงให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น” นายกฯ กล่าว