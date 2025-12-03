สธ. ขอใช้ ปีใหม่-สงกรานต์ ประเมินผลกระทบ หลังขยายเวลาจำหน่ายเหล้า-เบียร์ เป็น 11.00-24.00 น. ย้ำดื่มอย่างมีสติและรับผิดชอบต่อสังคม
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงประกาศการขยายเวลาขายตั้งแต่ 11.00-24.00 น. ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ธ.ค. เป็นต้นไปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เก็บข้อมูล จากนี้ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ก่อนสิ้นเดือน ธ.ค.
โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกครั้ง พิจารณาน้ำหนักในแง่มุมต่าง ๆ ทำความเข้าใจหน่วยงานระดับจังหวัดในการดูผลกระทบ สำหรับการประเมินสถานการณ์
เมื่อถามว่า สธ. ได้ประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร นายพัฒนา กล่าวว่า การที่ให้ขายได้เพิ่มเติมช่วงกลางวัน เรามั่นใจว่าน่าจะบริหารจัดการได้ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรเราตั้งอยู่บนความไม่ประมาท
ช่วง 180 วัน จะเห็นภาพทั้งหมด แต่สิ่งที่เราคุยกันเราคงไม่รอ 6 เดือน สมมติ 1 เดือนนี้ หรือช่วงปีใหม่ เราได้รับข้อมูลอะไรมา การประชุมในแต่ละเดือน สามารถนำมาคุยเพื่อหามาตรการเพิ่มเติมได้
เมื่อถามต่อว่า 180 วันในการทดลองขยายเวลา เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ที่มีการดื่มแอลกอฮอล์และเกิดอุบัติเหตุสูง จะมีมาตรการใดเพิ่มเติมหรือไม่ นายพัฒนา กล่าวว่า ขอเชิญชวนให้ดื่มอย่างมีมีสติ และต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม