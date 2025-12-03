อภิสิทธิ์ สั่งรองหัวหน้าพรรคเตรียมการ หลังกกต.ประกาศเขตเลือกตั้งใหม่ เมืองคอนหาย 1 เขต รับทำข้อมูลไว้แล้วหากมีซักฟอก ถามรัฐบาล ตั้งคนใกล้ชิด เบน สมิธ นั่งที่ปรึกษาเหมาะหรือไม่
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2568 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการเปิดรับสมัครผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งสส.ว่า หลังปิดรับสมัคร พบว่ามีผู้แสดงความประสงค์เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมาย ทั้งการสรรหาและรับฟังความคิดเห็น จากสาขาพรรค ผู้แทนพรรคประจำจังหวัด ซึ่งจะเร่งรัดขั้นตอนเหล่านี้ให้เร็วที่สุด เพื่อให้มีความพร้อมทันการเลือกตั้ง
ส่วนจะมีหลักเกณฑ์คัดตัวผู้สมัครอย่างไรในเขตที่มีผู้ประสงค์ลงสมัครมากกว่า 1 คน นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า มีหลายเขตที่มีผู้แสดงความจำนงมากกว่า 1 คน ซึ่งคณะกรรมการได้วางหลักเกณฑ์ไว้หมดแล้วทั้งความรู้ ความสามารถ และอุดมการณ์ทางการเมือง ยอมรับว่าไม่ได้มีสูตรตายตัว แต่จะพิจารณาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้ได้มากที่สุด ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก เราจะยังคงเชิญชวนให้ทำงานในสถานะอื่นต่อ
เมื่อถามถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประกาศเขตเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการเลือกตั้งหากยุบสภาในปีนี้ เช่น ที่นครศรีธรรมราชหายไป 1 เขต ได้หารือกันหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ในแต่ละพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการเผื่อและคาดการณ์ไว้แล้ว และทราบถึงแนวโน้มของประชาชน ซึ่งขณะนี้รองหัวหน้าพรรคแต่ละภาคได้เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้ว
ส่วนสัญญาณที่เริ่มจะชัดขึ้นว่าอาจยุบสภาภายในปีนี้นั้น นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ไม่ได้มีความชัดเจนขนาดนั้น เพียงแต่นายกฯ วางเงื่อนไขการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ และยังไม่ทราบว่าแต่ละพรรคเขาจะตัดสินใจอย่างไร แต่เราต้องทำให้เกิดความพร้อมโดยเร็วที่สุด
ทุกคนทราบดีว่าพรรคประชาธิปัตย์มีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อย เพราะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) และสส.เดิมที่อยู่กับพรรคและจะอยู่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็มีไม่มาก ฉะนั้นเราก็เร่งรัดทำงาน
เมื่อถามย้ำว่าหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะยังคงเชื่อมั่นว่าสส.ของพรรคฯจะอยู่ฝั่งซักฟอกใช่หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ประชาธิปัตย์มีสถานะเป็นพรรคฝ่ายค้าน เบื้องต้นนายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ดูแลพื้นที่ภาคใต้ ก็ประสานงานอยู่และมีข้อมูล โดยเฉพาะเรื่องที่เราดำเนินการอย่างสแกมเมอร์
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า ในเรื่องสแกมเมอร์ การที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ดำเนินการกับนายเบน สมิธ ไปแล้ว หมายความว่าปปง.มองว่ามีความเชื่อมโยงกับความผิดมูลฐาน ซึ่งสิ่งที่ประชาธิปัตย์ยื่นไปคือความโยงใยธุรกรรม จึงหวังว่าปปง.จะเดินหน้าต่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สิน และขยายผลไปสู่คนที่เกี่ยวข้อง
นายอภิสิทธิ์ ยังตั้งคำถามถึงรัฐบาลว่า กรณีที่ตั้งอดีตทีมที่ปรึกษาหรือทีมกฎหมาย ของบุคคลคนนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ ที่จะยังคงให้มีตำแหน่งในรัฐบาลต่อไป ส่วนจะใช้เป็นประเด็นซักฟอกหรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ยังไม่ได้คุยกับฝ่ายค้านพรรคอื่น แต่ได้รวบรวมประเด็นเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไว้แล้ว
นายอภิสิทธิ์ กล่าวให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ว่า ตนขอให้กำลังใจกับทุกฝ่าย ทั้งสส.และรองหัวหน้าพรรค ที่อยู่ในพื้นที่ ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชน อยากให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจว่า คนไทยทั้งประเทศห่วงใย
ขณะเดียวกันก็เป็นกำลังใจให้กับอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อย และหวังว่ามาตรการเยียวยาจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพราะรัฐบาลก็ปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆ จึงอยากเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างดำเนินการไปอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะทำได้