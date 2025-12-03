กก.บห.เพื่อไทยชุดใหม่ ร่วมมื้อเที่ยง ทูตญี่ปุ่น กระชับความสัมพันธ์ 2 ประเทศ ชี้มูลค่าลงทุนญี่ปุ่นสูงสุดในไทย สะท้อนความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ผ่านร้อน-ผ่านหนาวด้วยกัน – ระบุนโยบายเพื่อไทย สอดคล้องนโยบาย รบ.ญี่ปุ่น
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยผู้แทนกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ ประกอบด้วยนายจักรพงษ์ แสงมณี รองหัวหน้าพรรคฯ นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการพรรคฯ, นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ตามคำเชิญของนายมาซาโตะ โอตากะ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น
นายจุลพันธ์ ได้แสดงความยินดีกับประเทศญี่ปุ่นที่มีการแต่งตั้งนางซานาเอะ ทากาอิจิ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลพรรคเพื่อไทย ให้ความสำคัญกับประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก จึงต้องการหารือถึงการกระชับความร่วมมือระหว่างพรรคเพื่อไทย กับพรรคเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อให้เป็นหลักในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทย–ญี่ปุ่นในทุกระดับ ทั้งรัฐต่อรัฐ ธุรกิจต่อธุรกิจ และประชาชนต่อประชาชนต่อไป
นายจุลพันธ์ ระบุว่า ความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในปี 2567 มีมูลค่าการค้าทวิภาคี อยู่ที่ประมาณ 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในไทยสูงที่สุด ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผูกพันซึ่งกันและกัน และในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทย มีแนวนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่น
ทั้งในด้านการค้าการลงทุน อย่างไทยและญี่ปุ่นเอง ก็มีอุตสาหกรรมเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ชิปเซมิดอนดักเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับสูง โดยในสถานการณ์ที่การเมืองระหว่างประเทศมีความผันผวนสูง และความท้าทายในระเบียบโลก ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นตรงกันว่า ควรเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในไทย ประกอบกับการเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้า จากเวทีพหุภาคี เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภูมิรัฐศาสตร์โลก