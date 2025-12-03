พรรคประชาธิปัตย์ แถลงการณ์ จี้ ‘อนุทิน-เอกนิติ’ ชี้แจงภาพถ่ายกับ ‘เบน สมิธ’ พร้อมความสัมพันธ์ระหว่างสามคนว่ามีลักษณะอย่างไร

จากกรณีที่มีภาพปรากฏร่วมกันระหว่าง นายอนุทิน ชาญวีรกูล, นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในรัฐบาล และ นายเบน สมิธ (เบนจมิน เมาเออเบอร์เกอร์) ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในร่างกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามเครือข่าย Scammer ระดับนานาชาติ และเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศดำเนินการอายัดทรัพย์ไป

แม้ว่า “ความสัมพันธ์ในภาพถ่าย” จะไม่ใช่สิ่งที่ชี้ถึงความผิดโดยทันที แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ประชาชนจะเกิดข้อสงสัย และอาจรู้สึกไม่สบายใจได้ โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงในการปราบปรามขบวนการ Scammer

พรรคประชาธิปัตย์ จึงขอเรียกร้องให้ นายอนุทิน และ นายเอกนิติ ออกมาชี้แจงที่มาของภาพดังกล่าว พร้อมอธิบายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองท่านกับ นายเบน สมิธ มีลักษณะอย่างไร

อีกประเด็นสำคัญคือ บุคคลที่เคยมีความเกี่ยวข้องกับ นายเบน สมิธ ในฐานะ “อดีตที่ปรึกษากฎหมาย” และปัจจุบันดำรงตำแหน่งในรัฐบาล

รัฐบาลควรพิจารณาให้บุคคลดังกล่าว “พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อแสดงถึง ความจริงใจ ความโปร่งใส และความตั้งใจจริงในการปราบปรามเครือข่าย Scammer

ทั้งหมดนี้เป็นข้อเรียกร้องในฐานะที่เรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และเพื่อให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าปราบปรามกระบวนการ Scammer ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความไว้วางใจจากสังคม

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