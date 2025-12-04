สวัสดิ์ มอง ‘อนุทิน-เอกนิติ’ ร่วมเฟรม เบน สมิธ อาจไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลัง ต้องให้ความเป็นธรรม เชื่อรัฐบาลชัดเจน หากพบความเชื่อมโยงเอี่ยวสแกมเมอร์ ต้องจัดการตามกฏหมายอยู่แล้ว
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2568 ที่รัฐสภา พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวถึงการปราบปรามสแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ ของรัฐบาล ว่า จากที่เห็นรัฐบาลร่วมแถลงการยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ ซึ่งในสายตาประชาชนอาจดูล่าช้า แต่ส่วนตัวมองว่าเป็นความรอบคอบ เพราะเป็นความเชื่อถือและเป็นเครดิตของประเทศไทย
ดังนั้น หากจะทำอะไร ต้องใช้ความรอบคอบ และทำแล้วต้องไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมตามมาภายหลัง
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พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวต่อว่า กมธ.ทหารไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ เพราะเห็นว่ารัฐบาลได้ติดตามแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว แต่การติดตามตรวจสอบยังคงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา เรื่องการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และตนเห็นว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสนใจ และให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว
“แม้อาจจะมองว่ามันช้าไปหรือเปล่า ไม่ทันใจเหมือนเกาหลี อเมริกา แต่ต้องมองว่า เราเป็นประเทศที่ติดกันเราเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจ เป็นประเทศใหญ่ ข้อมูลต่างๆ คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นความเหมาะสม” พล.อ.สวัสดิ์กล่าว
พล.อ.สวัสดิ์ ยังกล่าวถึงกรณีมีการปรากฏภาพถ่ายคนในรัฐบาล ทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯและรมว.คลัง อยู่ในเฟรมภาพถ่ายร่วมกับนายเบน สมิธ ว่า จะต้องดู ซึ่งนายกฯได้แถลงออกมาชัดเจนแล้วว่าความเชื่อมโยงของผู้ถูกกล่าวหาสแกมเมอร์เกี่ยวพันกับใคร ให้ดำเนินการตามกฎหมาย
“มองว่าการถ่ายภาพร่วมกันในขณะถ่ายนั้น อาจไม่ทราบว่าใครเป็นอะไรอย่างไร ไม่มีโอกาสได้เช็กว่าเบื้องหลังของบุคคลต่างๆเป็นอย่างไรหรือเบื้องหน้ามีปัญหาอะไรหรือไม่ ดังนั้น ต้องให้ความเป็นธรรม หากมีความเชื่อมโยงและพบการกระทำผิดร่วม ก็ต้องดำเนินการตามกฏหมาย โดยรัฐบาลมีความชัดเจนในเรื่องนี้อยู่แล้ว” พล.อ.สวัสดิ์ กล่าว
เมื่อถามว่าพอมีภาพปรากฏร่วมเฟรมกับคนในรัฐบาล จะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวว่า การชี้แจงข้อเท็จจริงอยู่ที่รัฐบาล และต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่มีภาพข่าว ตามที่ได้เน้นย้ำว่าการถ่ายภาพในช่วงเวลาดังกล่าว อาจไม่ทราบว่าคนหนึ่งคนใดกระทำการใดอยู่ แต่สำคัญที่สุด การดำเนินการหรือพฤติกรรม การสอบสวนเส้นเงิน ชี้ว่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม