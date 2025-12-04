เอกนิติ รองนายกฯ และ รมว.คลัง แจงภาพถ่ายคู่ เบน สมิธ แค่เจอกันในงานเลี้ยง แต่ไม่ได้คบหา รับหลังจากนี้ใครมาขอถ่ายรูปจะระวังให้มากขึ้น
วันที่ 4 ธ.ค.2568 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าวชี้แจงกรณีปรากฎภาพถ่ายคู่กับ นายเบน สมิธ ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ โดย นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการ ความว่า ภาพที่ปรากฎเป็นงานเลี้ยงหลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ น่าจะเป็นช่วงหลังจากโควิด
โดยตนไปในฐานะที่ปรึกษาและอาจารย์ของหลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นหนึ่งมีร้อยกว่าคน แต่ไม่รู้จักทุกคน เป็นอาจารย์ไปบรรยาย แล้วเวลามีงานเลี้ยงหรือกิจกรรมก็จะเชิญอาจารย์ไปด้วย แต่ไม่รู้ว่า เบน สมิธ เป็นนักเรียนร่วมรุ่นหรือแขกที่เชิญมา
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นายเอกนิติ กล่าวว่า ต้องชี้แจงว่าจำไม่ได้เลยว่าพูดคุยอะไรกัน เพราะเป็นปกติในงานเลี้ยงที่พบปะพูดคุย วันนี้ยังจำไม่ได้เลย แต่พอเห็นรูปถึงนึกออก น่าจะเป็นช่วง 5-6 ปีที่ แล้วเนื่องจากมีหน้ากากอนามัยแขวนอยู่ แต่ยืนยันไม่ได้คบหานายเบน สมิธ แน่นอน
เมื่อถามว่าตอนอภิปรายเรื่อง นายเบน สมิธ พอนึกออกไหม นายเอกนิติ กล่าวว่า พอเขาดังขึ้นมาก็นึกออก แต่ตอนนั้นจำไม่ได้ ก็มีคนมาแลกนามบัตร ในงานเลี้ยง
“ผมตรงไปตรงมา ตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้น ตอนนี้ไปงานเลี้ยง ไปงานสัมมนา ก็มีคนมาขอถ่ายรูป ก็ต้องระวังมากขึ้น ผมเองก็ไม่มีภาพนี้ คือในทุกหลักสูตรก็มีคนมาขอถ่ายรูป”นายเอกนิติ กล่าว