กัณวีร์ โพสต์โต้ มติ เป็นธรรม ปลดพ้นเลขาธิการพรรค โอดเป็นคนถูกจัดฉากเสียเอง ลั่นตำแหน่งหน้าที่ไม่มีผลต่อการทำงาน เดินหน้าทุ่มเทรับใช้ประชาชน

วันที่ 4 ธ.ค.2568 นายกัณวีร์ สืบแสง โพสต์ข้อความชี้แจง หลังถูก พรรคเป็นธรรม ปลดพ้นตำแหน่งเลขาธิการพรรค ความว่า ตามที่พรรคเป็นธรรม ออกแถลงการณ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งภายในพรรค และมีมติปลดผมออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค ผมขอเรียนชี้แจงต่อสาธารณชนและพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้

1. การกล่าวหาว่าอ้างมติพรรคในการมตินั้นไม่เป็นความจริง จะมาบอกว่าแอบอ้างมติพรรคได้อย่างไร ในเมื่อพรรคไม่เคยมีมติใด ๆ ในประเด็นนี้ หรือประเด็นใดๆ ตั้งแต่แรก หรือหากเคยมีจริง ก็ไม่เคยถูกสื่อสารมาถึงผมเลย ผมจึงไม่อาจอ้างอิงสิ่งที่ผมไม่เคยได้รับรู้ได้

กัณวีร์ สืบแสง

กัณวีร์ สืบแสง

การลงมติในสภาฯ ของผมเป็นไปตามดุลยพินิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญ และผมไม่เคยอ้างถึงมติพรรคในเรื่องนี้ ยิ่งไปกว่านั้น การโหวตนายกรัฐมนตรีได้เกิดขึ้น “มาสักพักแล้ว” การจะหยิบเรื่องนี้มาใช้เป็นเหตุปลดในเวลานี้ จึงยิ่งทำให้ประชาชนตั้งคำถามมากขึ้นว่าทำเพื่ออะไร

2. ในทางปฏิบัติ ผมเป็น ส.ส.คนเดียวของพรรค และไม่ได้มีการติดต่อหรือหารือร่วมกับฝ่ายบริหารพรรคมาเป็นเวลานาน ช่วงที่ผ่านมา ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตัวเอง ผมทำงานในพื้นที่และในสภาฯ อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่พรรคดำเนินกิจกรรมในส่วนของพรรคเอง การที่มีมติปลดผมออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค จึงเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งได้รับทราบพร้อมกับประชาชนทั่วไป และถ้าจะบอกว่าเป็น “การจัดฉาก” ผมคงเป็นคนที่ถูกจัดฉากเสียเอง

3. ตำแหน่งหน้าที่ไม่ได้มีผลต่อการทำงานของผม และการถูกปลดออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคไม่ได้ให้คุณหรือให้โทษใดๆ ต่อผมเลย สิ่งเดียวที่ผมสนใจและทุ่มเทให้เสมอคือ การทำงานรับใช้ประชาชน งานมนุษยธรรม ขับเคลื่อนการเมืองที่โปร่งใส สร้างชื่อเสียงประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ

ผมจะเดินหน้าทำงานการเมืองด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในอุดมการณ์เดิมที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก
ภารกิจในการรับใช้ประชาชนไม่เคยเปลี่ยน อุดมการณ์ไม่เคยลดน้อยลง และหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรจะยังดำเนินต่อไปอย่างเต็มกำลังเช่นเดิม

ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอยืนยันว่าจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้ความไว้วางใจนั้นเกิดผลที่ดีที่สุดต่อบ้านเมือง

กัณวีร์ โพสต์โต้ มติ เป็นธรรม2

กัณวีร์ โพสต์โต้ มติ เป็นธรรม ปลดพ้นเลขาธิการพรรค ลั่นเดินหน้าทุ่มเทรับใช้ประชาชน

 

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