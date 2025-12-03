พรรคเป็นธรรม ปลด ‘กัณวีร์’ พ้นเลขาธิการพรรค ระบุแอบอ้างมติพรรค สนับสนุนเลือก ‘อนุทิน’เป็นนายกฯ ‘ปิติพงศ์ เต็มเจริญ’ ยื่นลาออกจากหัวหน้าพรรค
วันที่ 3 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเป็นธรรม ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัญหาปากท้องและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอ การบริหารประเทศไม่ทันต่อสถานการณ์ และประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงใกล้การเลือกตั้งที่จะมาถึง
การเตรียมความพร้อมและการวางแผนยุทธศาสตร์ทั้งด้านนโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
พรรคเป็นธรรมจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างภายในให้มีความพร้อมและเข้มแข็งยิ่งขึ้น ทั้งในระดับผู้นำและฝ่ายบริหาร เพื่อให้การตัดสินใจทางการเมืองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เคารพต่อข้อบังคับของพรรค โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถทำงานรับใช้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พรรคฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า
1.นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ ได้แสดงเจตจำนงลาออกจากตำแหน่ง “หัวหน้าพรรคเป็นธรรม”
2.พรรคมีมติให้ปลด นายกัณวีร์ สืบแสง ออกจากตำแหน่ง “เลขาธิการพรรคเป็นธรรม” มีผลนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เนื่องจากได้กระทำการอันขัดต่อข้อบังคับพรรค โดยแอบอ้างใช้มติพรรคในการสนับสนุนการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมา โดยมิได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งที่ข้อบังคับพรรคกำหนดให้ต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริหารพรรคในประเด็นการสนับสนุนบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ พรรคต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติพรรคอย่างเคร่งครัด
ภายใต้บริบทการเมืองที่กำลังก้าวสู่การเลือกตั้งครั้งสำคัญ พรรคเป็นธรรมจะดำเนินการจัดให้มีการประชุม เพื่อคัดสรรและแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และทีมบริหารชุดใหม่ ในวันที่ 21 ธ.ค. 2568 เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำทีมในการเตรียมลงเลือกตั้ง และขับเคลื่อนอุดมการณ์ของพรรคให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง
ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา พรรคเป็นธรรมยืนยันความมุ่งมั่นและจุดยืนในการทำการเมืองใหม่อย่างสร้างสรรค์ โปร่งใส และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ