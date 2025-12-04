เพื่อไทย เปิดตัว “ประยูร อินสกุล” อดีตปลัด ก.เกษตร ลงสนามชนบ้านใหญ่ “ศิลปอาชา” ไม่ฟันจะปักธงเมืองสุพรรณได้หรือไม่ อ้อนกา พท. ทั้งคนทั้งพรรค
เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 4 ธ.ค. ที่พรรคเพื่อไทย แกนนำพรรคเพื่อไทยนำโดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผอ.การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย และ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี และ นครปฐม
นายสุริยะ กล่าวว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยเปิดตัวผู้สมัครเพิ่มเติม เป็นการแสดงถึงความพร้อมในการลงสนามเลือกตั้ง ผู้สมัครเป็นบุคลากรเชี่ยวชาญด้านการเกษตร เป็นบุคคลใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เข้ามาเสริมกำลังให้กับพรรคเพื่อไทย และมีประสบการณ์รอบด้าน และชิดโยงกับประชาชนจึงเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอน
สำหรับผู้เสนอตัวสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย ว่าที่ผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี 3 คน คือ
- นายประยูร อินสกุล อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- นายชัยพร สีถัน ผู้ประกอบการในพื้นที่
- นายภานรินทร์ อินสกุล ลูกชายของนายประยูร จบการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์
ส่วนผู้เสนอตัวสมัครรับเลือกตั้ง สส.นครปฐม คือ
- นายธนรัฐ โคจรานนท์ ข้าราชการที่เกษียณอายุมีความเชี่ยวชาญด้านเกษตร โดยมีองคาพยพครบทุกด้าน ทั้งด้านการเกษตรและการใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นคนรุ่นใหม่ มีประสบการณ์ยาวนาน โดยแกนนำได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตให้กับว่าที่ผู้สมัคร
ด้าน นายประยูร กล่าวว่า ตนเพิ่งเกษียณอายุราชการในช่วงเดือนก.ย.ที่ผ่านมา และเป็นอดีตรองประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และการมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย มีหลายนโยบายที่ดี และพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่ต่อประชาชน เช่น กองทุนหมู่บ้าน 30 บาทรักษาทุกโรค และการปราบปรามยาเสพติด และเสนอในการผลักดันนโยบายด้านการเกษตรผู้ดูแลเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ได้อย่างยั่งยืนไม่ให้เป็นหนี้สิน
นายประยูร กล่าวปฏิเสธที่จะกล่าวถึงการหาเสียงเลือกตั้งเอาชนะบ้านใหญ่ศิลปอาชาในพื้นที่จ.สุพรรณบุรี ย้ำว่าจะต้องลงพื้นที่ไปทำพื้นที่ทั้งจ.สุพรรณบุรีและนครปฐม โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ ไม่ยืนยันว่าสามารถปักธงสนามเลือกตั้งจ.สุพรรณบุรีได้หรือไม่ เพราะเป็นการตัดสินใจของประชาชนในพื้นที่ หากเชื่อมั่นนโยบายพรรคเพื่อไทย ขอให้เข้าคูหากาเพื่อไทยทั้งคนและพรรค
“การที่ผมเลือกมาทำงานกับพรรคเพื่อไทย คิดว่าพรรคเพื่อไทยเป็นอีกพรรคหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้” นายประยูร กล่าว