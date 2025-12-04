รัฐสภา ชวนประชาชน ร่วมงาน ‘วันรัฐธรรมนูญ’ 10 ธ.ค. นี้ เปิดลงทะเบียนชมความงาม เครื่องยอด – โถงพิธี รับฟังปาฐกถาพิเศษจาก ประธานรัฐสภา
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2568 ที่รัฐสภา นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงการจัดงานวันรัฐธรรมนูญประจำปี 2568 ว่า สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดงานวันรัฐธรรมนูญประจําปี 2568 จะจัดงานวันรัฐธรรมนูญประจําปี 2568 ในวันที่ 10 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ที่อาคารรัฐสภา
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและบทบาท ภารกิจของสภาฯ รวมทั้งเพื่อรื้อฟื้นกิจกรรมที่สําคัญในอดีตและให้ความสําคัญกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
นายศิโรจน์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ภายในงานยังพบกับกิจกรรมพิเศษได้แก่ การปาฐกถาพิเศษโดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ในหัวข้อ “93 ปี วันรัฐธรรมนูญ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของรัฐธรรมนูญไทย”
การเสวนา ในหัวข้อ “รัฐสภาชุดปัจจุบันกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน และนายโกวิทย์ พวงงาม ผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า
นายศิโรจน์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมรัฐสภา โดยเข้าชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอาคารรัฐสภา เครื่องยอด และโถงพิธี ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. แบ่งเป็น 9 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง ซึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ จํานวน 1,000 สิทธิ์ โดยประชาชน สามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้แต่จำนวนจำกัด
นายศิโรจน์ กล่าวอีกว่า อีกทั้งยังจัดแสดงนิทรรศการวันรัฐธรรมนญ 2568 และการออกร้านจําหน่ายสินค้า OTOP ของดี 77 จังหวัด บริเวณรอบสระมรกต ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 8-10 ธ.ค. โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถนํารถมาจอดได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 38 (เกียกกาย) ซึ่งสํานักงานฯ ได้จัดรถตู้ให้บริการรับ-ส่ง มายังรัฐสภา ในวันที่ 10 ธ.ค. พร้อมรถตู้ให้บริการ รับส่งจากรถไฟฟ้า MRT สถานีบางโพ มายังรัฐสภาอีกด้วย